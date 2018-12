Dani Mateo vuelve a la carga: «España no existe»

Actualizado 26/12/2018 a las 12:38

Dani Mateo recordará el año 2018 como aquel en que la audiencia le sentenció por su gag de mal gusto con la bandera de España. El cómico y colaborador de «El Intermedio» no dudó en valerse de la enseña nacional para limpiarse la nariz en un vídeo que LaSexta no dudó en retirar de su página web y tras el que el programa presentado por El Gran Wyoming tuvo que pedir perdón a los espectadores tras la protesta masiva en redes sociales que incluso provocó el abandono de Twitter del humorista.

Precisamente la red de microblogging ha sido el medio en el que, hace unos días, Mateo decidió expresar sus opiniones sobre nuestro país afirmando que «España no existe»: «Cómo me gusta mi tierra. Y Asturias y Andalucía y el País Vasco y Castilla... España no existe. España es la suma de sus partes. Si logramos que todas se sientan queridas, respetadas y dentro de un proyecto motivador, seremos la hotia. Si apostamos por la España por cojones...», dijo el presentador.

Cómo me gusta mi tierra. Y Asturias y Andalucía y el País Vasco y Castilla... España no existe. España es la suma de sus partes. Si logramos que todas se sientan queridas, respetadas y dentro de un proyecto motivador, seremos la hostia. Si apostamos por la España por cojones... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 24 de diciembre de 2018

El improvisado análisis de Mateo no gustó a parte de sus seguidores, que no dudaron en contestar al cómico criticando su verborrea.

España no existe, España es la suma de sus partes🤔🤔🤔 los coches no existen, es la suma de las ruedas, las puertas, la carrocería, el motor... En Fin que #ImbécilesPorElMundopic.twitter.com/x4i90mhZCI — Juan Carlos Málaga (@JCarlosMalaga) 25 de diciembre de 2018

Sin entrar a valorar el fondo q incluso puedes tener parte de razón, tu no eres muy listo yo creo. Venga leña al fuego!!! Luego no vale quejarse, claro... — Marcucci (@Frantxi) 25 de diciembre de 2018

El tuit con casi 7.000 respuestas y más de 24.000 «likes» en la red social provocó que Mateo escribiera poco después otro mensaje en el que reconocía su facilidad para crear polémica:

Mi próximo show se va a titular “Por qué no te callas?” 😄 Gracias a todos los que me habéis dado la idea. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 24 de diciembre de 2018

Polémica con la bandera

Tras el vídeo de «El Intermedio» en el que Dani Mateo aparece limpiándose la nariz con una bandera de España llevó al juez de instrucción número 47 de Madrid a citar al humorista como imputado tras admitir la denuncia de la organización Alternativa Sindical de Policía por los delitos de ofensas o ultraje a los símbolos de España. Tanto Wyoming como Mateo no dudaron en disculparse públicamente por el malestar generado por la broma de mal gusto:

«Españoles, antes de repasar la actualidad me veo en la obligación de tocar el tema. Desde el pasado jueves un tema ha generado un debate sin precedentes en todos los medios digitales y las redes sociales. Dani Mateo protagonizó un sketch sonándose los mocos con la bandera de España que indignó a mucha gente. Quiero aclarar que no había ninguna intencionalidad política ni ningún posicionamiento detrás. Era solo una broma»