Actualizado 04/11/2018 a las 23:47

Este domingo tuvo lugar la novena noche de la tercera edición de «MasterChef Celebrity», el concurso culinario de Televisión Española. El programa se acerca ya a su final y el jurado, compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samanta Vallejo, son cada vez más exigentes en sus valoraciones de los platos elaborados por los aspirantes

Los concursantes se llevaron una buena sorpresa nada más empezar la noche. El equipo de «MasterChef Celebrity» fue a las casas de los aspirantes para examinar sus neveras y ver qué tenían en ellas. Con lo que tenían en la nevera y algún ingrediente que cogieron de entre los productos del supermercado, el jurado les retó a elaborar un menú sorteado al azar y que fuese apto para personas con distintas intolerancias y alergias alimenticias: al gluten, al huevo, a los frutos secos, al marisco, a la lactosa y a la fructosa.

La nutricionista, doctora en Farmacia y Máster en Sanidad Publica por la Universidad de Harvard, Marta Garaulet les dio algunos consejos y trucos sobre dieta saludable y les explicó cosas como la diferencia entre alergia e intolerancia. Los platos no fueron probados solamente por los jueces, sino que además los cataron Cayetana Guillen Cuervo (finalista de la primera edición de «MasterChef Celebrity»), Juan Ramón Lucas, Topacio Fresh, José Mota, Florentino Fernández y otras diecinueve personas amigas de los concursantes. Para evitar favoritismos y enchufes, los comensales probaron los platos sin saber quién los había preparado.

También a la hora de conocer en qué consistía la prueba de exteriores se llevaron los aspirantes una grata sorpresa. Tras nueve semanas de duro trabajo, los seis aspirantes que quedan en «MasterChef Celebrity» tuvieron la oportunidad de cargar pilas y relajarse en alta mar en un elegante crucero antes de enfrentarse a la prueba exterior. Esta vez no había capitanes en los equipos y ellos decidirían la formación de los mismos por consenso.

La formación de los equipos no fue tan sencilla como cabría pensar. Basicamente porque ninguno de los aspirantes quería ir en el equipo con Antonia, que se ha labrado una reputación de gritona, atolondrada y mala compañera. A la italiana no le sentó nada bien ese rechazo y les dijo a sus compañeros que se irían expulsados por no querer cocinar con ella. «¡Fariseos!», gritó la celebrity, que acto seguido anunció que no quería ir en el equipo con Boris Izaguirre.

Al ser ellos incapaces de tomar una decisión, Pepe Rodríguez sucumbió al morbo y quiso poner juntos a Boris y a Antonia, que no pueden verse delante. Para poner orden en el equipo puso a Mario Vaquerizo. Así pues, el otro equipo quedó compuesto por Ona, Santiago Segura y Paz Vega.

La prueba de exteriores tuvo lugar a bordo de un crucero, con un menú elaborado por Ramón Freixa (dos estrellas Michelin). Cada equipo elaboró un menú con entrante, principal y postre para cien personas, y los ganadores se convertirán en semifinalistas. La tensión fue máxima durante toda la prueba, especialmente porque Antonia acusó a Ramón de favorecer al otro equipo ayudándoles más de la cuenta. Pepe Rodríguez se vio obligado a intervenir y pedirle a Ramón que no ayudase tanto al equipo de Segura, Vaquerizo y Ona.