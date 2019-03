Actualizado 15/03/2019 a las 01:46

Está siendo una semana de lo más tensa en Guadalix de la Sierra. Con la tremenda bronca de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Albalá del pasado martes en «GH DÚO: Límite 48 Horas» en la retina, el reality regresaba este jueves a la primera cadena de Mediaset con una nueva gala de «Gran Hermano DÚO», que terminaría con la expulsión de Antonio Tejado.

El foco de la velada, no obstante, seguía estando en aquel ataque de celos de Albalá contra Sofía Suescun que le costó la dura reprimenda de Vázquez. «Lo preocupante es que esos comportamientos estén dentro de ti. Cuando he visto las imágenes, me he acordado de una película terrible, “Te doy mis ojos” que no sé si has visto pero te la recomiendo, visto lo visto. Hay muchas maneras de ver “Gran Hermano” y viendo este programa se puede aprender muchísimo. También a no ser como los concursantes. Si yo fuera padre y tuviera una hija que tuviera un novio como tú, lo primero que le diría sería: "Déjalo". Es totalmente inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona que no te pertenece», le dijo el presentador de «GH DÚO» al joven, que apenas podía contener su arrepentimiento. «Lo siento mucho. Me he equivocado», repetía.

Nada más iniciarse la gala, así las cosas, Vázquez quiso saber la opinión de Paz Guerra, madre de Albalá, acerca de lo sucedido. La mujer fue tajante con el presentador. «Mi hijo se equivocó, pero creo que tu reprimenda fue desmedida. Me pareció un juicio aquello que hicisteis, y esto [el plató] parecía un juzgado», sentenció, antes de criticar el doble rasero de «Gran Hermano DÚO» y el conductor del espacio. «Ha habido comportamientos peores y no se ha hecho lo mismo. Me pareció todo excesivo», condenó la madre del concursante. El presentador, no obstante, siguió en sus trece. «Yo es que no puedo entender a tu hijo. Me sobrecogió lo que vi, pero tampoco creo que sea algo que debamos discutir en un plató».

La madre de Albalá, a la carga contra el programa

A continuación, el programa emitió imágenes de una fiesta en la casa de Guadalix del miércoles por la noche, en la que Sofía trataba continuamente de acercarse a Albalá. «Déjame, Sofía», repetía el chico una y otra vez. En plató, las madres de ambos comentaban el vídeo. «Bueno, lo que es evidente es que se lo han pasado muy bien los dos», dijo Maite Galdeano, madre de la ganadora de «Supervivientes». La progenitora de Albalá, por su parte, no lo veía así. «Mi hijo ha perdido perdón y se le ha machacado. Se ha intentado alejar de ella, pero se ve que ella no quiere. No le deja. Entonces, creo que la culpa no es solamente de él», enfatizó Paz en «GH DÚO». Ylenia, por su parte, también quiso opinar. «A mí es que en las fiestas me da por divertirme, no por joder la marrana».

Instantes después, la discusión se trasladó a plató, donde Sofía continuó la cruzada contra Albalá. «Lo mismo no me sorprendió lo que pasó porque lo veo como algo normal. Porque lo tengo interiorizado», remarcó, al tiempo que el programa emitía un nuevo vídeo en el que se veía a la joven hablando con Kiko Rivera e Irene Rosales acerca de los «celos» de su expareja. Su comentario, no obstante, encendió al joven. «No voy a permitir que se me tache de algo que no soy», enfatizó, antes de enviar un mensaje a Vázquez. «Agradezco, al menos en parte, tu tirón de orejas, pero yo sé que no soy así. Ella misma lo dijo, así que no sé a qué viene esa conversación con Kiko e Irene en la que me deja mal. Si tienes esas actitudes interiorizadas será por algo que te haya pasado con otras personas, en relaciones anteriores, pero conmigo no. Yo no soy así». La joven, por su parte, seguía a lo suyo. «Parece que lo único que le importa es su imagen, cuando toda España ha visto esa parte de tu forma de ser».

Aunque al límite, Albalá intentaba controlarse. «Ella se contradice. Primero dice que no soy así, luego que sí, luego que se ha acostumbrado a eso... Esto es muy feo, de verdad. Yo esto no lo consumo. Esta mierda no. Lo siento, pero no. Tengo una madre y una familia que están sufriendo fuera y este tema es muy delicado. Yo con estas cosas no juego. Esto no lo tolero», sentenció, antes de levantarse a la cocina. En ese instante, Tejado reprodujo una conversación que había tenido con Sofía en la que la joven aseguraba estar «cohibida» ante las actitudes de su exnovio. Fue en ese momento cuando el cántabro explotó. «¡Ya me toca los cojones! ¿Que yo he cohibido a quién? Hay que ser mala gente. No me esperaba esto», sentenció. «Más no puedo hacer. ¿Qué hago? Me he equivocado. Lo sé y lo entiendo, pero lo que no me parece justo es que una persona venga aquí por dinero, para ganar un concurso, y me intente dejar como algo que no soy. Me he hecho fotos con ella desnudos, que ha visto todo el mundo y no me importa. Una mujer cohibida no se hace fotos con Kiko Matamoros estando conmigo, ni se lía con nadie en “Supervivientes”», resaltó Albalá.

Los ataques de Sofía... y la expulsión de Tejado

Entonces, Sofía volvió al ataque. «Te jode que realmente se vea como eres. Me quiere echar la culpa como de que le esté dejando mal. Manda huevos, que yo ahora tenga la culpa de esa actitud que él tuvo conmigo», consideró. «Nadie te ha dicho eso. Nadie. No crees situaciones que no se dan. Lo único es que sí, yo me he equivocado. Pero luego ella tiene una conversación en la que me quiere dejar de algo que no soy», replicó Albalá, antes de repetir su mensaje anterior. «Es un tema muy delicado. Con esa mierda no juego». Tejado, por su parte, intentaba mediar entre ambos. «Ella ha venido aquí a concursar. Si te dicen que no va a volver a verte y que a cambio va a ganar el maletín, elegiría lo segundo. Y lo peor es que lo sabes», remarcaba, en una conversación entre ambos grabada por el programa. «Ya les he dicho a los dos que tienen que alejarse el uno del otro. El "no" tiene que ser rotundo», prosiguió el colaborador de «Sálvame».

Con la tensión en el aire, Vázquez emplazó a Tejado y Carolina Sobe a acudir a la sala de expulsiones. Allí, dictaminó que el sevillano se convertía en el noveno expulsado del concurso, con más de un 66% de la audiencia votando porque fuese él quien abandonase «GH DÚO». La inmunidad, por su parte, fue para Alejandro Albalá, que celebró con rabia su triunfo en la prueba semanal, a sabiendas de que se libraría de la quema

Precisamente, el cántabro tuvo la llave de las nominaciones. Después de que el resto de aspirantes hubiesen votado, Juanmi Martínez y María Jesús Ruiz eran los dos concursantes con más votos para marcharse. El joven pudo subir a Sofía al tercer cajón, pero su «corazón» se lo impidió y mantuvo en él a Carolina, la tercera en discordia, entre los abucheos del público. Así, la cosa estará entre Carolina, Juanmi y María Jesús. Uno de ellos abandonará el próximo jueves «Gran Hermano DÚO».