Actualizado 13/03/2019 a las 00:29

«Gran Hermano DÚO» regresó este martes a las noches de Antena 3 con «GH DÚO: Límite 48 Horas», el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco dos días antes la gala de cada jueves. Ya solo quedan ocho concursantes en la casa de Guadalix de la Sierra, por lo que la batalla por el maletín de 100.000 euros es cada vez más dura entre los candidatos.

Este martes, el programa arrancaba con la noticia de que Vázquez y sus colaboradores iban a dar una «charla» a Alejandro Albalá por su comportamiento «machista» con su expareja, Sofía Suescun, durante los últimos días de «Gran Hermano Dúo». En concreto, después de que la ganadora de «Supervivientes» y «GH 16» se dispusiese a hacer la compra semanal por Internet en compañía de Kiko Rivera y despertase los celos de Albalá, que se enfadó y reprendió a ambos. «Me estás faltando el respeto a mí y a mi mujer», espetó el hijo de Isabel Pantoja por las insinuaciones del exnovio de Sofía.

Viendo las imágenes, Vázquez comenzó con su bronca a Albalá. «Lo preocupante, Alejandro, es que esos comportamientos estén dentro de ti». El joven, por su parte, trataba de quitarle hierro al asunto. «Me da vergüenza. Ese día me levanté mal y no sé por qué lo hice». Sin embargo, el presentador avisó de que «lo más fuerte» estaba por llegar y a continuación, el programa emitió imágenes de una discusión entre Albalá y Sofía en el jacuzzi, después de que el joven se molestase por la presencia en ropa interior de su exnovia. «Te gusta mucho que te miren. No me gusta que te vean el culo. La ropa se te transparenta», reprochó a Sofía.

Tras la emisión del vídeo, Antonio Tejado no daba crédito. «Me has mentido, Alejandro. Vienes contándome que [Sofía] se ha enfadado porque tú has enseñado el culo, pero no es así. Hay cosas que no puedo defender». A su alegato se sumó Vázquez, ahora muy crítico con el concursante. «Cuando he visto las imágenes, me he acordado de una película terrible “Te doy mis ojos”, que no sé si has visto pero te recomiendo, visto lo visto. Hay muchas maneras de ver “Gran Hermano” y viendo este programa se puede aprender muchísimo. También a no ser como los concursantes. Este programa lo ven padres y madres con hijas y estas imágenes son ilustrativas. Hay mucha gente que os ve y tienes 20 años. Si yo fuera padre y tuviera una hija que tuviera un novio como tú, lo primero que le diría sería: “Déjalo”. Es totalmente inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona que no te pertenece», le dijo al concursante cántabro, que era incapaz de levantar la cabeza. «He estado mal, desacertado», reconocía.

Sin embargo, el rapapolvo del presentador no se detuvo ahí. «Lo que más me inquieta no es que sean acciones aisladas, sino que realmente pienses así. Un día de perros, como el que dices que tenías, no te puede obligar a ser una persona que no eres». Albalá, por su parte, seguía tratando de disculparse. «Se me fue totalmente. No estoy para nada de acuerdo ni contento con lo que he visto. Me arrepiento muchísimo», aseveró, mientras Rivera y Tejado echaban hierro al asunto. «Tiene que cambiar el chip. No puede estar todo el día así, detrás de la chavala», afirmaba el segundo, mientras que Sofía rehusaba hablar del tema. «Celos ha tenido muchas veces, pero no así. No sé. No quiero hablar. Pero creo que mi presencia le hace actual de manera mala».

En plató, los colaboradores de «Gran Hermano DÚO» condenaban enérgicamente la actitud de Albalá. «Yo no había visto esto, pero sí le había visto hacer otras cosas de antaño como decirle “Hazme el desayuno” o preguntar “¿Qué hay de cenar?” ¿Por qué? ¿Porque seas hombre? ¡Háztelo tú!», opinó Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun. Miguel Frigenti, por su parte, incidió en que ambos mantienen una «relación muy tóxica», al igual que la exconcursante Ylenia Padilla. «Están llegando a unos puntos los dos que se les están yendo la pinza», manifestó. «Se le ha quedado muy grande la palabra hombre y es un inmaduro», detalló por su parte Fortu, mientras que Jorge Javier siguió a lo suyo. «Que haya chicos así en 2019 con todo lo que tienen... en fin».

En Guadalix, Albalá seguía condenando su propia actitud. «Me arrepiento por mi familia y la gente que esté viendo esta gilipollez que he hecho. No puedo hacer más que pedirle perdón a ella y a todo el que haya visto esto. De todos modos solo lo he hecho una vez, no es para que me llamen matagatos», matizó el joven concursante. En consonancia con la reprimenda de «GH DÚO» a Albalá, hay que recordar que la organización ha pasado por alto por alto conductas similares como las del propio Tejado en «GH DÚO» o las de Suso Álvarez en la pasada edición de «Gran Hermano VIP».