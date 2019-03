Actualizado 11/03/2019 a las 01:25

Este domingo se emitió en Telecinco una nueva entrega del debate de «GH DUO», el spin off del popular reality de la cadena. Con Jordi González llevando las riendas, el programa de este domingo repasó los acontecimientos de las últimas horas en Guadalix de la Sierra. Los tertulianos de «GH DUO» dieron desde plató su percepción de cómo está la convivencia después de que Ylenia fuese expulsada en la gala del pasado jueves.

Para estrenar la noche Jordi González habló sobre Carolina Sobe, la gran amiga de Ylenia que se quedó desolada al verse sola en la casa. La concursante decidió aislarse de sus compañeros alegando que no soporta que sean falsos y le pongan buena cara a María Jesús. Por si eso fuera poco, Carolina salió nominada el jueves, por lo que podría salir de «GH DUO» en la próxima gala. Pero su lloriqueo no caló en el plató, donde Belén Esteban comentó que «Carolina se tendría que llevar el Oscar a la mejor actriz dramática».

La expulsión del jueves causó conmoción en la casa, pues muchos se las prometían felices y pensaban que María Jesús sería la expulsada. El resultado les sorprendió a todos, que ahora intentan reconciliarse con María Jesús a toda prisa. La afectada dijo sobre Ylenia que «nunca voy a entender la crueldad. Las cosas se pueden decir de muchas maneras» y, respecto a sus compañeros, ha notado que «han tenido un cambio conmigo, cosa que me gusta pero no me creo». Ylenia, ya más tranquila que el jueves, comentó que se arrepentía de «caer en el juego de frialdad de María Jesús. Le suelto una frase y ella se queda sonriendo. Yo me enciendo».

Pero Belén Esteban todavía tenía mucho que decir sobre la relación de María Jesús con sus compañeros. A la tertuliana le cabrea el cambio de actitud de Rivera y Albalá, que pasaron de despellejar a María Jesús a hacerse pasar por sus amigos del alma. Esteban tomó la palabra para criticarlos: «¿Ahora María Jesús de repente es la más buena y todos somos amigos? ¡Iros a la mierda!», gritaba la colaboradora, ante los aplausos del público.

La pareja protagonista del reality es de nuevo la formada por Alejandro Albalá y Sofía Suescun que, por undécima vez, han vivido un acercamiento: mimos, palabras al oído, besos...«Esto va a explotar», le advirtió Albalá a Suescun en un momento de intimidad. Por su parte, Sofía lamentó no poder «tomar una pastilla para que ni me pasases por la cabeza. Al final soy humana y tengo sentimientos».

Albalá ha tenido también estos días un pequeño roce con Kiko Rivera. Estando los dos en el jacuzzi, el primero le contó que «hay gente que dice que juegas con ventaja porque tienes a Irene apoyándote, por lo que tienes más posibilidades de llevarte el premio que yo, que soy uno». Al hijo de Pantoja no le sentaron nada bien esas palabras y quiso defenderse alegando que él era uno más y jugaba como todos.

A esta tensión creciente en la casa se la suma el fracaso del grupo en la prueba semanal. Esta derrota implica que los próximos días solo tendrán un euro por persona y día para alimentarse, por lo que se avecinan momentos difíciles en la casa de Guadalix.