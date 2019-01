Actualizado 30/01/2019 a las 22:25

Hace apenas un mes de su última visita a «El hormiguero», pero la presentadora Cristina Pedroche regresó este miércoles al plató de Antena 3. Lo hizo en compañía de su marido, el cocinero David Muñoz, por lo que la pareja coincidió «por primera vez en un plató» en el programa de Pablo Motos, como apuntaron desde el propio espacio.

Ambos se personaron en el programa al ritmo de «Mujer bruja», la nueva canción de Lola Índigo, y no tardaron en arrancar a bailar en compañía de Motos. «¡Bienvenidos a "¡Fama, a bailar!"!», comentó una de las hormigas de «El hormiguero», a modo de broma.

Tras el baile, Motos preguntó a Muñoz por su particular manera de danzar. No obstante, el cocinero no se lo tomó del todo bien. «Soy arrítmico, sí. Pero te he visto bailar muchas veces y tú compartes la arritmia conmigo», le dijo a Motos. Pese a su dura respuesta, el presentador supo capear el temporal «Con el tiempo, la gente pierde el sentido del ridículo».

Instantes después de su pulla, el chef confesó su reticencia a haber acudido con anterioridad a otros programas en compañía de Pedroche. «Me he resistido a venir con ella, porque ella está un poco zumbada y este no es mi medio natural», afirmó en «El hormiguero».

Tras ello, el presentador preguntó a ambos acerca de su relación y acerca de cómo consiguen lidiar con la fama. «Yo no pensaba que hubiese paparazzis tan pronto siguiéndonos», dijo Pedroche. «Al principio me sorprendía muchísimo. Hubo un día, cuando llevábamos mes y medio de relación, que salí de casa de Cristina y vi a uno en frente, en un coche, con un teleobjetivo gigante apuntándome. Entonces, me asusté. ¡Sentía como si me fueran a disparar una bala!», aseveró por su parte Muñoz.

A continuación, Motos quiso saber la opinión de ambos al respecto de sus «haters». «De repente, muchas veces en la vida aparecen envidiosos que te quieren destruir y que te desean lo peor. Y entonces piensas, "jolín, si esto antes no me pasaba"», comentó el presentador. Fue Pedroche la que respondió. «Yo paso un poco más de esto que él. Porque a él, si alguien dice algo malo de la comida, aunque no haya venido al restaurante, le afecta. Sin embargo, yo trabajo todos los días en televisión. Estoy acostumbrado a que me digan cosas muy feas», aseguró en «El hormiguero».