Actualizado 29/01/2019 a las 22:51

«El hormiguero» volvió este martes a las veladas de Antena 3 con la visita del reconocido médico y cirujano plástico Pedro Cavadas. El doctor, conocido en todo el mundo por sus trasplantes y reconstrucciones, visitó así por primera vez el plató del programa que presenta Pablo Motos.

Nada más comenzar el programa, el conductor preguntó a Pedro Cavadas por las operaciones que había llevado a cabo durante el día. «Pues... he operado un fémur, una reconstrucción de un codo y alguna otra cosa más», respondió el cirujano, que dejó una reflexión interesante. «No puedo hacer operaciones complicadas hoy si luego tengo que venir aquí. Sintiéndolo muchísimo, si hoy hubiera tenido un día difícil no vendría», expresó. Una declaración que aplaudió hasta el propio Motos. «Es la primera vez que me dicen eso y no me ofenden», recalcó el presentador de «El hormiguero».

A continuación, Motos ofreció a la audiencia varios datos sobre su entrevistado. «El doctor es mundialmente conocido por haber realizado el primer trasplante de cara en el mundo. Y además, ha trasplantado muchos brazos y piernas. Hace entre 1500 y 1800 operaciones al año», reconoció, antes de dirigirse directamente a Cavadas. «Y todavía sacas tiempo para irte a África a operar de forma altruista», comentó, antes de preguntarle acerca del «motor» que le mueve a «complicarse la vida» en ese sentido.

«Lo cierto es que no complicarse la vida sería facilísimo», contestó Cavadas. «En cuanto a África, si tienes los medios y puedes irte allí a ayudar y no lo haces... tienes que hacer por hacerlo. El resto, es lo normal. Entra un paciente a consulta y mi trabajo es intentar solucionarle el problema como sea. No hay otra», expresó el entrevistado en «El hormiguero».

Un trasplante muy difícil

A continuación, Motos preguntó a Cavadas acerca de su primer trasplante de cara, que realizó en 2009. «¿Cómo llega el paciente ahí?», se cuestionó. «Bueno, era un paciente que llegó con unos problemas muy severos de cara, boca y mandíbula... y al final el trasplante de cara era la opción menos mala de las malas que había. Y lo hicimos, por primera vez. No me gusta hacer las cosas por primera vez, ser "pionero", porque al final el que se las lleva eres tú».

Tras ello, habló con mayor profundidad de aquel paciente. «Es un caso muy curioso. El paciente murió, pero fue un auténtico y verdadero valiente. Su muerte me dolió mucho, porque ya era mi amigo, de verdad», confesó Cavadas.

El doctor, condecorado con el premio ABC Salud en 2018, rememoró aquel día de 2009 en el que intervino al que posteirormente se convertiría en su amigo. «Recuerdo perfectamente aquel día. Tuvimos retraso en el vuelo, que volvíamos de Kenia. El vuelo iba con mucho retraso, pero finalmente presionamos para poder llegar a tiempo e hicimos el trasplante. Pero claro, eso solo era el comienzo. La cirugía es muy compleja, son todo problemas», expresó el cirujano. Su paciente falleció en 2013, víctima de unas «complicaciones» derivadas de la medicina que tenía que tomar después de la operación.

Cavadas volvió a retrotraerse a la operación, pero también a lo que sucedió después. «Aquello fue una situación... sabía que tenía que llegar a tiempo. Salí del quirófano a las cinco de la madrugada y claro, no llevaba las llaves de mi casa, ni del coche, ni nada. ¡Acababa de volver de Kenia! Así que me fui a la puerta de mi consulta y me puse a dormir en el suelo. Venía de África y estaba acostumbrado a dormir en esas condiciones. Caí dormido a las siete de la mañana en el suelo, en la puerta de la consulta. Esperando a que viniese alguien a la mañana siguiente para por lo menos poder entrar. Pasé esa noche como un "homeless", durmiendo en la puerta», rememoró el doctor.

Amistad y adversidad

A continuación, Motos preguntó a su entrevistado si es «buena idea» hacerse amigo de sus pacientes. «En general no, pero eso es una cosa que uno no decide. Ese paciente en concreto era un tío con una calidad humana tan desbordante que era imposible no hacerse amigo suyo. De 0 a 10 en calidad humana, era un 11. Cuando murió, te mueres con él. Fue un golpe duro, duro... durísimo», aclaró Cavadas en «El hormiguero».

Instantes después, Motos quiso hablar acerca de la actitud frente a la «adversidad» del doctor. «Las cosas pueden no ir bien por dos motivos: porque tú no haces tus deberes y por algo que no dependa de ti. Cuando eso segundo ocurre... bueno, la vida es una rifa aleatoria de hostias. Una lluvia de hostias de las que algunas caen, por mucho cuidado que tengas. Pero siempre teniendo clarísimo que no es porque no hayas hecho tus deberes», espetó, antes de hablar sobre «lo peor» de su profesión: «informar de una muerte».

«No es bonito nunca. Y menos en mi caso, que soy como la última opción antes de tirar la toalla. Pero una persona tiene que saber si se va a morir dentro de unos meses. Con los médicos pasa mucho que dan circunloquios y decoran mucho la realidad. Pero un ser humano que se va a morir es el material más sensible que hay y hay que serle claro. Si las noticias son malas, le das tu teléfono para llevarle de la mano, para que no sufra, pueda dormir y tenga una calidad de vida. Porque si yo estuviera en esas circunstancias, me gustaría que alguien se ocupara de mí», contestó Cavadas, antes de llevarse una gran ovación del público con su siguiente confesión. «Yo les digo a mis pacientes: mi trabajo es que cada día que pase usted le haya merecido la pena vivirlo».