Actualizado 24/01/2019 a las 22:11

«El hormiguero» cerró este jueves la semana con la presencia de Ana Guerra. La cantante y exconcursante de «OT 2017» visitó a Pablo Motos y su programa para presentar su nuevo disco, «Reflexión», que la vocalista tinerfeña lanza este viernes.

Hace apenas quince meses, la artista canaria era una auténtica desconocida para el público español. Menos de un año y medio después, gracias a su paso «Operación Triunfo», a su canción «Lo malo» (que interpreta junto a Aitana Ocaña) y a otros éxitos como «Ni la hora» (que canta con Juan Magán) y a su single «Bajito». No en vano, Motos presentó a la joven como «una de las artistas más emergentes del año».

A continuación, Ana Guerra entró en plató, vitoreada por el público. «¡Qué guapa estás!», le dijo Motos, aunque después, a modo de broma le preguntó si había acudido a «El hormiguero» en pijama. «No hace ni siquiera un año que acabaste "OT", pero te has hecho con un hueco en el mundo de la música. ¿Y mañana qué?», preguntó el presentador a la joven, al respecto del lanzamiento de su primer disco. «Pido disculpas a las mujeres que han sido madres, pero esto para mí es como parir, dar a luz», contestó Guerra.

La vocalista fue más allá al hablar sobre su álbum. «Es un disco muy íntimo, que me da respeto porque tiene mucho de mí y le he puesto muchísimo cariño. Me expone mucho al público», argumentó, antes de que Motos aplaudiese que su single, «Bajito», hablase acerca de la «libertad sexual a la hora de amar». «Eso es. Tengo la suerte de tener un altavoz para lanzar este mensaje. La vida es amor», respondió la finalista de «OT 2017» en «El hormiguero».

Tras ello, Motos quiso hacer una reflexión. «Al respecto de eso que has dicho del amor, quiero decir que en todas las especies de animales en el mundo existe la homosexualidad. Es decir, que lo natural es que exista esto, no como muchos piensan. Solo quería decir eso», comentó el presentador, que se llevó los aplausos del público. Guerra coincidió con él. «Que cada uno elija y expermimente el amor que quiere y que se quede con el que más le guste. Antes, pensábamos que solo había una cosa que era la correcta. Pero hay mucho más».

Instantes después, Motos preguntó a su entrevistada si era de embarcarse locamente en una relación o si prefería tomarse el amor con más calma. «Me ha pasado ser de reflexionar, pero también de enamorarme locamente. Y me gusta más eso, porque soy muy intensa. Estás como en una nube y es maravilloso porque lo ves todo color de rosa», explicó Ana Guerra en «El hormiguero».