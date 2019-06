Candela Peña en «La Resistencia»: «Los Goya no valen para nada. Te entran ganas de venderlos por eBay»

Actualizado 13/06/2019 a las 10:02

La actriz Candela Peña ha sido la última famosa en sentarse con el humorista y presentador David Broncano en «La Resistencia». La intérprete acudió al programa para hablar de su última serie, «Hierro», producción de Movistar que pronto verá la luz. Por ello ha acudido a diferentes programas para hablar de su papel protagonista, entre ellos a «El Hormiguero», en donde no tuvo demasiadas buenas palabras hacia el presentador, Pablo Motos.

«Pablo fue un brasa. Se metió conmigo diciendo que era marimandona, que tenía carácter», aseguró Peña en «La Resistencia». De hecho, afirmó que la entrevista había sido grabada con una semana de antelación, por lo que en realidad fue la primera a la que se sometió y, por ello, estaba «menos suelta» que con Broncano.

Pero el momento álgido llegó cuando empezó a hablar de los galardones que había cosechado a lo largo de su carrera. Ostenta un Fotogramas de Plata, cuatro Premios de la Unión de Actores, una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, un Gaudí, tres EñE y otros tantos Goya, en los que ha sido nominada en siete ocasiones.

Sobre sus tres Premios Goya, la actriz aseguró que no le habían servido para nada en su carrera profesional. «No valen para nada, así te lo digo. No es para decírmelo a mi misma, es que no valen para nada», decía una y otra vez Peña en «La Resistencia». De hecho, ha asegurado que de «lo único que te entran son ganas de venderlo en el eBay cuando no tienes trabajo».

Estas declaraciones, probablemente, no le hayan gustado demasiado a la Academia de Cine, pero ha explicado que también siente ilusión por acudir a la mayor fiesta de la gran pantalla en España. «Cuando voy a los Goya siempre me pongo pestaña postiza porque me hace ilusión», aseguró Peña.

El detalle que pocos conocen sobre ella es que, en realidad, su nombre no es Candela, sino Pilar, y que estudiando en la escuela de interpretación decidió cambiárselo. «Me decían los niños que Pilar Peña no vendía, tontadas de los niños. Y leyendo "La casa de Bernarda Alba", leímos "encendieron la candela", y una niño dijo que el nombre molaba para mi. Al día siguiente, en la escuela de interpretación dije "Pilar Peña ha muerto, ahora soy Candela Peña"».

Preguntas típicas del programa

Además, contestando a las preguntas habituales del programa, Candela Peña aseguró no tener dinero. De hecho, ha dejado claro que le debe a su madre 40.000 euros, y que piensa devolvérselo cuanto antes, mientras que también tiene que dar entre seis y ocho mil euros a un amigo íntimo. «Y a ver si los de Movistar se enrollan y me pagan mejor la segunda temporada, porque la primera...», decía entre risas Peña.

Además, también afirmó con rotundidad que en su vida sexual, al igual que en resto de facetas, se encontraba «muy activa». «Refregamiento hubo el domingo. Es que depende de si el pollo —su novio— está en casa. Entonces... el domingo refregamiento y luego pinché». Pero, además, no solo le gusta descubrir la sexualidad con su pareja, sino que también la practica en su misma intimidad, sobre todo durante el último mes, en el que asegura haber estado de rodaje y lejos de casa. «A veces soy un poco como los muchachos. Si veo que no puedo dormir, me hago un poco así a ver si me entra el sueño. Yo es que no soy de tomar una pastilla para dormir», afirmó ante Broncano.