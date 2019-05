«La resistencia», Cayetana Guillén Cuervo se desata: «No uso sujetador»

Actualizado 30/05/2019 a las 10:33

Cayetana Guillén Cuervo siempre se ha caracterizado, además de por ser una gran actriz, por ser tremendamente sincera. En cada entrevista que concede, al mismo tiempo que en «Masterchef Celebrity», Cuervo siempre se ha intentado mostrar tal y como es. Esta semana se ha sentado junto a David Broncano en «La resistencia» y no ha podido reprimirse. «He venido a ligar», iniciaba la entrevista Cayetana Guillén Cuervo.

Una de las primeras afirmaciones que hizo nada más sentarse en el sofá de Broncano fue asegurar que se había conseguido convertir en un icono lésbico gracias a su personaje de «El ministerio del tiempo». «Soy icono lésbico gracias al personaje de Irene Larra. Era una mujer muy guay, competente, sexy y era lesbiana pero sin subrayarlo. Vivía feliz y de vez en cuando se comía la boca», aseguró la actriz en la entrevista.

De hecho, por si acaso alguien dudaba de dónde se ponía el límite para la interpretación, Guillén Cuervo aseguró qué «incluso me han tocado una teta por encima del jersey, pero al pilón no ha bajado. Le da pereza al personaje, porque lo integro en mi y digo "que pereza". Irene Larra ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, pero no baja al pilón».

Cayetana Guillén Cuervo afirmó que le habían prevenido antes de ir a la entrevista en La resistencia, y por ello estaba algo desatada. «Es que me han dicho que preguntas unas cosas... y yo ya pensaba que a ver qué decía. Es que ha sido sentarme aquí y a hablar del pilón». Pero, de cuando en cuando, la presentadora de «Cena con mamá» le soltaba indirectas a David Broncano del estilo «tienes unos ojos muy bonitos» o «me está entrando calor». Además, en un momento de la entrevista, Cuervo soltó como de la nada que «no uso sujetador». Tras unos instantes de silencio en el paltó de La resistencia, aplaudió la actitud del entrevistador al no haber bajado la mirada para comprobar dicha afirmación. «Ha mantenido la mirada en los ojos, no ha bajado. Eso es un arte. Pero reconoce que lo has pensado», le dijo Cayetana Guillén a Broncano.

Pero, siguiendo el tono de la entrevista impuesto por la actriz, estuvieron repasando parte de la filmografía de Cayetana Guillén Cuervo, recordando una de las veces en las que coincidió con Antonio Resines. «He compartido una peli con Resines que se llama "La marrana", en la que estaba también Alfredo Landa. Era la prostituta de un burdel, qué le vamos a hacer. Me pusieron un pelucón pelirrojo que no me podía quedar peor y había una escena en la que le tenía que comer una teta a Resines. Son cosas que nos pasan a los actores», afirmó.

Siguiendo con las preguntas tradicionales de «La resistencia», Broncano quiso saber el estado de su cuenta corriente, a lo que contestó con un «pues nada». Ante el largo historial de la actriz, se preguntaba que cómo era posible, a lo que contestó que a ella también la sorprendía. Pero, volviendo al tema sobre el que giró toda la intervención de la presentadora en el programa, se excusó señalando que tenía mucho sexo «porque soy muy nerviosa» y que, a consecuencia de esto, «estoy muy entretenida y no me da tiempo a gestionar mi dinero».