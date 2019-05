La Resistencia: El tenista David Ferrer confiesa lo que le quita Hacienda

Actualizado 31/05/2019 a las 10:51

Aprovechando su reciente retirada, el tenista español David Ferrer se sentó junto a David Broncano en «La resistencia». Durante el programa analizaron muchos datos sobre lo que había supuesto tener que decir adiós al tenis profesional. «He tenido muchos homenajes, y ya estaba un poco... No me he muerto, de verdad. Muchas gracias por los homenajes, pero sigo vivo y estoy bien. Ha sido cansado, pero agradecido. Los amigos me hicieron una fiesta sorpresa cuando llegué a casa. Con la familia hubo mucha comida, porque cuando se es padre de familia las cosas cambian y mucho», decía un Ferrer que no pudo acallar su risa durante toda la entrevista.

Una de las cosas que más sorprendieron al propio tenista es que la ATP le borró directamente del ranking mundial en el momento en el que la tabla se actualizó al añadir los resultados del Mutua Madrid Open. Algo de lo que se han beneficiado todos los profesionales de la raqueta que se encontraban por debajo de Ferrer en la codiciada lista.

Mientras recordaba su etapa como profesional, y conociendo la devoción que siente Broncano por Roger Federer, el español le hizo algunas bromas con su eterno rival suizo. «Se que eres muy pro Federer. Te entiendo, siempre le he dejado ganar», decía entre risas un Ferrer encantado con haber podido sentarse en el sillón de «La resistencia». «Alguna vez le he jodido en algún torneo importante, pero ellos —Federer y Nadal— me han jodido mucho más a mi. No quiero ni pensarlo vaya. Menos mal que me he retirado», seguía entre risas el extenista español.

Lo que a muchos les sorprendió fue lo que contestó ante una de las preguntas típicas del programa: ¿Cuánto dinero tiene? David Ferrer empezó matizando desde el primer momento, recordando que, como tenista, tenía que ser autónomo, y desvelando algo con lo que, incluso, se le notaba hasta dolido. «¿Te ha salido a pagar este año?», le preguntaba Broncano, a lo que, cabizbajo, Ferrer contestó con un escueto «si».

Pero es que, además, Hacienda le ha quitado un buen pico del dinero que se ha ganado a base de meter puntos en la pista. «En la página de ATP que he ganado alrededor de 31 millones de dólares en los premios. A eso le restas la mitad, el 50%, que es lo que te sale a pagar en Hacienda».

Ahora, una vez retirado, Ferrer regresará a su Jávea (Alicante) natal para descansar. Allí su familia ha creado una escuela de tenis, en la que colaborará de forma muy habitual. De lo que no disfrutará mucho, asegura el extenista, es de la arena de la costa. «Nunca he sido mucho de playa aunque viva en Jávea. Voy al chiringuito, a pasear... Mis amigos y yo somos más de ir a tomar algo antes que ir a la playa», dijo durante su entrevista con David Broncano en «La Resistencia».