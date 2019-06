Actualizado 06/06/2019 a las 01:18

Pocos cineastas hay tan polivalentes en España como Fernando Colomo. El director, guionista, actor, productor y también arquitecto fue el invitado de David Broncano este miércoles en «La resistencia», el «late night» que el presentador conduce en #0, el canal exclusivo de Movistar+.

El creador acudió al espacio de la cadena de pago para presentar «Antes de la quema», su última comedia, que llegará a los cines españoles este viernes 7 de junio. Ante Broncano, el cineasta habló del filme, protagonizado por Manuela Velasco, Salva Reina y Maggie Civantos, y regaló al presentador una camiseta oficial del largometraje, cuyo tráiler pudieron presenciar los espectadores de «La resistencia».

En el programa, el presentador quiso preguntar a Colomo, nominado a cuatro Premios Goya, por su «otro» trabajo. «Si no fuese arquitecto, probablemente jamás hubiera sido director. Y por tanto, no estaría aquí sentado», recalcó el artífice de «La tribu», «Los años bárbaros», «Bajarse al moro» o «Isla Bonita». Por la última, hay que recordar, fue nominado en 2016 al Goya a Mejor Actor Revelación.

Uno de los momentos más divertidos de su desenfadada entrevista con Broncano en «La resistencia» llegó cuando el presentador le hizo esas dos preguntas que ya son parte de la historia del programa: el dinero que tiene en su cuenta y las veces que ha tenido sexo en el último mes. «22.000 euros», respondió el cineasta a la primera cuestión, aunque se reservaba una contestación más audaz para la segunda.

«A partir de cierta edad, se te olvidan las cosas recientes. Hace 30 años me acordaba perfectamente de lo que follaba, a diario. Pero ahora, no. Como para acordarme...», sentenció el cineasta, causando la carcajada del público en plató. «¿Vale el amor propio?», le preguntó a Broncano. «Sí, pero sería como 0,2», replicó el presentador. «Entonces... ¡sería 0,4!», afirmó Colomo.

El presentador quiso opinar acerca de sus dos últimas respuestas. «22.000 euros y 0,4. Estás en la parte media-baja en la parte de dinero y de la baja en lo otro», valoró Broncano. Colomo se resignó. «Comprendo que no estoy en la media de los concursantes que han venido aquí, como mi amigo Antonio Resines», contestó, en alusión a aquella entrevista en la que el actor confirmó que tenía cerca de 12 millones de euros. El presentador, no obstante, le echó un capote al cineasta. «Bueno, es que cuando él vino todavía no teníamos la pregunta de sexo. Le tendremos que volver a preguntar», afirmó, para cerrar la comparecencia de Colomo en «La resistencia».