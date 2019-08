Las Azúcar Moreno mandan un duro mensaje a Jorge Javier Vázquez

Actualizado 20/08/2019 a las 10:40

Toñi y Encarna, las Azúcar Moreno, han roto su silencio tras varios meses. Lo han hecho para reivindicar el mal trato que recibieron al abandonar «Supervivientes», especialmente por parte del presentador del reality, Jorge Javier Vázquez: «Fue muy cruel en sus palabras y esas palabras no van con lo que hemos hecho, nos hemos ido de un reallity, pero no hemos robado ni hemos matado a nadie».

Las Azúcar Moreno decidieron abandonar el concurso a las pocas semanas de su inicio. Este gesto fue entendido como una estrategia para no ser penalizadas por la organización, e, incluso, les acusaron de elegir el mejor momento para promocionar su nuevo trabajo. Fuera cual fuese el motivo por el que las cantantes pidieron salir de la isla, esta decisión provocó la ira de la productora y de Mediaset. Jorge Javier no tardó en dejarle claro que no eran bienvenidas en el plató de «Supervivientes».

Desde entonces, Telecinco no ha vuelto a mencionar su nombre ni ellas se habían pronunciado. Ahora, las hermanas Salazar han roto su silencio a través de redes sociales. Antes de que arrancase uno de sus últimos conciertos, Encarna y Toñi grabaron un vídeo en el que arremeten contra el presentador y relatan su versión de los hechos.

«Nosotras estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses, gracias a Dios, porque tanto nosotras como los que nos quieren saben cómo somos y en ese sentido estamos muy bien, muy tranquilas. Fue muy cruel en sus palabras y esas palabras no van con lo que hemos hecho, nos hemos ido de un reality, pero no hemos robado ni hemos matado a nadie. Creo que hay gente a la que sí se le podían haber dicho todos esos adjetivos que se nos dijo a nosotras, y los tiene muy cerca, y nunca les ha dicho nada», manifestaba Encarna.

«Y otra cosita. Recordaré el odio y la maldad que vi en los ojos de esa persona… Jorge no se puede ser así, tú vienes de abajo, has servido café y nadie te ha tratado mal… No hace daño quien quiere, hace daño quien puede. Así que que te vaya bonito, adiós», decían para despedirse.