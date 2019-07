Actualizado 05/07/2019 a las 01:03

Esta edición de «Supervivientes» está siendo especialmente accidentada. El adiós anticipado del dúo musical Azúcar Moreno, el abandono forzado de Violeta Mangriñán, los incidentes de Colate Vallejo-Nágera y Fabio Colloricchio en aquella recordada prueba de recompensa... y ahora, la repentina evacuación de Isabel Pantoja.

La tonadillera tuvo que ser aislada de la convivencia con el resto de sus compañeros «por prescripción médica», tal y como anunció el presentador Jorge Javier Vázquez al inicio de la velada. Posteriormente, el televisivo conectó con ella por teléfono y explicó que su evacuación se debía a que debían realizarle unas «pruebas médicas», después de que unos análisis que le fueron realizados el lunes a la cantante marcasen unos valores un tanto anómalos. «He luchado muchísimo y me daría mucha pena marcharme así. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido», aseveró la tonadillera, que rompió a llorar en directo.

La noche tuvo uno de sus grandes momentos en la prueba de cultura general, que realizaron los cinco aspirantes (Albert Álvarez, Dakota Tárraga, Fabio Colloricchio, Mónica Hoyos y Omar Montes) que quedaban en la Palapa al inicio de la velada. Una tanda en la que los concursantes, preguntados por la copresentadora Lara Álvarez, dejaron varias «perlas» para el recuerdo. Dakota aseguró que el Guernica, famoso cuadro de Picasso, lo pintó «Van Go». Fabio, que no acertó ni una sola pregunta, sentenció que la frase que decía el extraterrestre E.T. era «Quiero conocerte», mientras que ninguno de los cinco supo citar correctamente los cinco continentes.

Tras ello, llegó el momento de la primera expulsión de la velada. Una de las dos nominadas, Mónica Hoyos o Dakota, debía poner rumbo al Barco Varado junto a Mahi Masegosa y Chelo García-Cortés. Finalmente, fue la segunda la que marchó junto a sus compañeras, pues recibió menos apoyos que la presentadora para seguir en la isla. La presentadora celebró su triunfo con rabia. «¡Esta es la victoria de todas las mujeres!», sentenció, plena de alegría.

En el Barco Varado, Vázquez emplazó a Chelo, Dakota y Mahi a que realizasen sus «alegatos» para quedarse en la isla y reincorporarse al grupo, algo que solo conseguiría una de ellas. «Tengo muchas ganas de seguir aquí, que es por lo que llevo luchando muchas semanas», reivindicó la primera. «Yo también quiero continuar, pero pase lo que pase, tengo la cabeza bien alta», comentó Mahi. Dakota, por su parte, se mostró más pesimista. «Yo me quiero ir. Agradezco a la audiencia que me haya apoyado, pero me vuelvo a España».

En la Palapa, por su parte, Lara Álvarez dio inicio a la prueba de líder de la semana, que se terminó llevando Albert. El deportista, así pues, consiguió la inmunidad de cara a las nominaciones de la semana y le dedicó el triunfo a su amigo Omar. Asimismo, el aspirante vivió uno de los momentos más emotivos de la velada, cuando recibió la visita de su hermana Sandra. Hasta ahora, era el único aspirante (junto a Chelo) que no había recibido la visita de alguien de fuera.