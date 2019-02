Actualizado 27/02/2019 a las 01:03

En el «GH DUO: Límite 48 horas» de este martes uno de los tres nominados (Kiko, Raquel y María Jesús) sería salvado por los espectadores mientras que los otros dos se verían obligados luchar hasta el próxima gala por la permanencia en el reality. En la casa del Guadalix llevan desde el pasado domingo los tres expulsados (Sofía, Fede y Candela) que aspiran a volver a «GH DUO» gracias a la repesca. En el programa de este martes uno de ellos quedaría eliminado y debería volver al plató.

Para empezar la noche Jorge Javier Vázquez mostró los porcentajes ciegos de los expulsados, que mostraban una diferencia mínima entre los dos primeros (46,7 % y 47,5 %) y un tercero que no aspiraba a competir con ellos. Luego les cedió la palabra a las madres de Candela y Antonio, que se embarcaron en una áspera discusión sobre la relación de sus hijos, ya rota, y sus problemas a raíz de su reencuentro en la casa.

Luego «GH DUO» le concedió unos minutos a María Jesús, que los aprovechó para cargar contra el también nominado Kiko Rivera: «Si se quiere ir y ya ha ganado tanto, ¡que se vaya!». El alegato de María Jesús fue mal recibido en plató, y Mile Ximenéz criticó a la exmiss España por no atraverselo a decírselo a Kiko a la cara.

Cambiando de tercio, Jorge Javier Vázquez anunció que el presentador Jesús Vázquez estaba rumbo a la casa de Guadalix, aunque no desveló cuál sería su cometido en la casa. Al final resultó que no era más que un truco publicitario, pues Jesús Vázquez estaba en Guadalix promocionando «Bake Off», el próximo programa de Telecinco sobre repostería. Aprovechando el tirón, el presentador contó que la prueba semanal estaría relacionada con la repostería.

El resto del programa giró principalmente en torno al culebrón de Candela y Antonio, que se han vuelto a ver las caras en Guadalix y llevan dos días tirándose trastos a la cabeza. Cabe recordar que Antonio y Candela entraron en la casa como pareja, pero poco después rompieron y, una vez que ella fue expulsada de «GH DUO», Antonio tuvo un romance con María Jesús. «Los dos tenemos claro lo que queremos. No estamos juntos», zanjó ella este martes.

Pero lo gordo estaba por llegar, pues Candela se sacó un as de la manga acusando a Antonio de haberle sido infiel. Habló por ejemplo de Amor Moreira, con quien asegura que Antonio le fue infiel. Él respondió con contundencia, diciendo que «eso es calumnia y difamación, y a quien haya afirmado eso le pongo una denuncia». La discusión siguió un buen rato y los gritos fueron a más hasta que JJ cortó la pelea.

Pero al cabo de un rato el presentador interrumpió el debate de plató: «¡Antonio está llorando, Antonio está llorando!». A la discusión se había unido también María Jesús, la tercera pieza del triángulo amoroso, que tras un rato de pelea tuvo unas palabras muy desafortunadas. Muy agitada, acusó a Antonio de haberse acercado a ella y a Candela muy agresivo y que ella tenía miedo porque «es capaz de todo».

Esto es lo que ha ocurrido entre Antonio, Candela y María Jesús durante la publi 😱 #GHDÚOLímite7pic.twitter.com/QZHcveWTXh — Gran Hermano (@ghoficial) 26 de febrero de 2019

Antonio, muy enfadado con su comentario, se marchó del programa: «No quiero estar en esta casa con alguien que me hace esas acusaciones. Esto es un peligro». Fede tuvo que salir a buscar a Antonio para traerle de vuelta al sofá.

JJ tranquilizó a Antonio y le afeó a María Jesús su comportamiento: «María Jesús, no has estado afortunada. No creo que tu actuación haya sido correcta. Hemos visto los vídeos y no ha pasado nada. La historia no es como la has contado». El público aplaudió, pero Antonio seguía queriendo marcharse. Carolina Sobe también se puso contra María Jesús, diciéndole que se había acercado a Antonio a propósito.

El presentador pidió a Antonio que fuese al confesionario. «Entiendo tu enfado pero no es como para marcharse. Te permitimos que hables con tu madre y te tranquilices». Antonio fue calmándose, pero no dejó de tirar de victimismo: «Se me acusa de patochadas. Esto empezó como un chiste y acabó como una pesadilla».

«GH DUO» siguió después de otra pausa publicitaria y, a la vuelta, JJ anunció el nombre del nominado que se salvaba. Pese al numerito que había montado poco antes, la audiencia decidió salvar a María Jesús. Al público en plató no le gustó la decisión y se puso a abuchear a la concursante. Ella acabó por disculparse: «Pido perdón por lo de antes, porque fue muy feo».