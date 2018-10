Actualizado 31/10/2018 a las 00:37

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros de referencia en Mediaset. El presentador de «Sálvame», «Gran Hermano» y «Supervivientes» es un icono en Telecinco por méritos propios y uno de los conductores de cabecera de la cadena, que ha vuelto a confiar en él en esta nueva edición de «GH VIP».

El presentador se estrenó en «Gran Hermano» en la decimoséptima edición de sus entregas anónimas y ahora Telecinco le ha puesto al frente del formato de famosos, que presenta por primera vez. Vázquez no es un conductor al uso, objetivo e imparcial, sino que en ningún momento oculta sus opiniones ni preferencias. Algo que le ha causado más de un problema en esta nueva edición de «GH VIP», en especial entre la audiencia.

Desde que arrancó el concurso, el presentador no ha escondido su preferencia hacia ciertos concursantes, como el polémico Suso Álvarez. En el mes y medio de convivencia que llevan los participantes en «GH VIP», Suso ha protagonizado decenas de instantes de lo más controvertidos, en los que ha proferido insultos machistas y racistas que han quedado impunes, así como sonoros descalificativos hacia la audiencia y otros momentos en los que ha quedado vidente su «agresividad».

Así lo destacó la propia Ana Rosa Quintana, otro de los rostros de referencia en Mediaset y que pidió en directo la expulsión del concursante de «Gran Hermano VIP». Sin embargo, ni Mediaset ni el programa que presenta Vázquez tomaron medidas de ningún tipo contra el aspirante catalán, más allá de un ligero mensaje del presentador hacia Suso. «Está haciendo un concurso pésimo», dijo sobre él hace unas semanas, sin que sus declaraciones fueran más allá. En cambio, el concursante sí que ha asegurado que Vázquez le ha dado varias «pistas» acerca de su paso por el concurso. «Me ha guiado y aconsejado», le dijo a Asraf, en un vídeo captado por las cámaras del Canal 24 Horas.

Abucheos de la audiencia

Aparte de ello, y de que el concurso haya ocultado otros lamentables incidentes que se han producido en «GH VIP», como el presunto robo a Miriam Saavedra de una crema por parte de Aurah Ruiz, pareja de Suso, los televidentes del espacio de Mediaset llevan varias semanas cargando contra Vázquez. Lo hacen por lo que califican como «subjetividad» y «predilección» hacia algunos concursantes, como Suso, Makoke o Ángel Garó. Este mismo martes, en «GH VIP: Límite 48 Horas», exculpó a los dos últimos de haberse bebido de manera voluntaria la leche de Verdeliss, como así hicieron.

«Si lo hacen a propósito, por lo menos se dedicarían una mirada cómplice», trató de justificarse, a pesar de que el brik de leche llevaba la etiqueta distintiva de los alimentos de Verdeliss. Por ello, Vázquez fue abucheado por el público en plató de «GH VIP». A cuenta del citado bote se desató una gran discusión en la casa entre Asraf, Miriam, El Koala y Ángel Garó, que enfrentó especialmente al último con Asraf y Miriam. El humorista perdió los nervios y lanzó sonoros improperios hacia ambos, que dejaron bastante que desear.

«¡Anda y vete a hacer kebabs!»; «¡Eres una vergüenza para tu raza, asqueroso!»; «Tienes las rodillas negras» o; «El que limpia los váteres en mi pueblo es más guapo que tú y árabe también», llegó a espetarle a Asraf, entre otros descalificativos. Con Miriam, fue más incisivo. «¡Anda y vete a Perú, zorra!», le chilló. La actitud de Garó, aunque fue analizada en «GH VIP: Límite 48 Horas», volvió a quedar impune y Vázquez, pese a que le regañó ligeramente, le envió al Confesionario e incluso trató de animarle. «Nos estás dando momentos muy divertidos», le dijo. Con Asraf y Miriam, por su parte, fue incluso más contundente. «Si ves que alguien está en su límite, no eches más gasolina», señaló, en un comentario aplaudido por el conocido como «sexteto» o «mugrepandi»: Mónica Hoyos, Suso, Makoke, Tony Spina, Aurah y el ya expulsado Darek.

Jorge Javier a Miriam y a Asraf:



Si ves que alguien está en su límite no eches gasolina



QUE YO RECUERDE NO DIJO LO MISMO CUANDO MIRIAM DISCUTIÓ CON TONY Y SE METIÓ TECHI, SUSO, AURAH Y HASTA MÓNICA. NI CUANDO MIRIAM SE EMBORRACHÓ #SomosLaAudiencia30#SomosLaAudiencia30O — 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎✧୭̥ (@ismrsbiebs) 30 de octubre de 2018

En ese sentido, cientos de televidentes no han pasado por alto la actitud de Vázquez con algunos aspirantes. Más todavía después de que, hace solo dos semanas, hiciese un comentario que a ojos de los televidentes, «celebraba» la posible expulsión de Miriam. «¡Hoy, Miriam por fin está en peligro!», dijo el pasado 18 de octubre, cuando la modelo peruana se enfrentó a Techi por quedarse una semana más en «GH VIP». «Miriam ha sido nominada todas las semanas y todas ellas se ha salvado. Y eso supone un chasco para muchos en la casa», señaló Vázquez este martes en «GH VIP: Límite 48 Horas».

Jorge Javier Vázquez nada más empezar la #GHVIPGala6: "y Miriam, que por fin, está en peligro".



No entiendo este rechazo a la gran protagonista de este GH. — M (@casasola89) 18 de octubre de 2018

Jorge Javier, te mereces gritar el nombre de MIRIAM como GANADORA DE GHVIP6.



Reventado. #SomosLaAudiencia30 — Grace 🍓🌪 (@msgraceseyfried) 30 de octubre de 2018

No son un SEXTETO, son un SEPTETO



JORGE JAVIER

AURAH

SUSO

ANGEL

MAKOKA

MONICA POLLOS

TONI #GHVIPLimite7#SomosLaAudiencia30O#OTDirecto30OCT — Mr. Simpatia (@JeffryLinares7) 30 de octubre de 2018

La alargada sombra de Mercedes Milá

A tenor de todo ello, los televidentes han criticado con dureza el doble rasero de Vázquez, asegurando que si las «lindezas» que han soltado por la boca Suso o Ángel Garó las hubieran lanzado Miriam o El Koala, no hubieran quedado impunes. Situación que se produce, por cierto, apenas unos días después de que el presentador y el programa se saltasen las propias normas de «GH VIP» y le dijeran a Tony la identidad real de los tres nominados de la semana, entre los que el concursante había incluido de manera errónea a Verdeliss en lugar de a Makoke.

Vencedor de la prueba de la semana, Tony tenía la posibilidad de intercambiar a un salvado por un nominado. Expresó su voluntad de no hacerlo, pero Vázquez le dijo, a pesar de que el exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa» no debía saberlo, que había hecho mal los cálculos –Tony debía ir contando las votaciones– y que era Makoke la nominada real. Ante ello, el concursante sí que utilizó su «poder» para dejar nominados a Miriam, El Koala y Verdeliss, los tres favoritos de la audiencia.

El público no dudó entonces en atacar con dureza al programa y a Vázquez, pidiendo el «boicot» y el «apagón» a «GH VIP». En cuanto al presentador, por su parte, los telespectadores no entienden su condescendencia con respecto a determinadas actitudes y le comparan constantemente con Mercedes Milá, expresentadora de «Gran Hermano» y que no era tan tolerante como Vázquez. En redes, de hecho, no han dudado en expresar su preferencia por Milá.