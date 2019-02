Yurena carga contra la audiencia de «GH DUO»: «No se premian ni los principios ni la educación»

Actualizado 25/02/2019 a las 02:06

Este domingo Telecinco emitió una nueva entrega del debate de «GH DUO», el spin off del popular reality de Mediaset. En la gala del jueves Yoli perdió su pulso contra Ylenia y María Jesús Ruiz y se convirtió en la sexta expulsada del programa. Ylenia, además de salvarse, resultó la vencedora de la prueba de líder, lo que la convierte en inmune esta semana. Los nominados de la gala fueron Kiko, María Jesús y Raquel.

Por otra parte, el jueves fue también la gala en la que Jorge Javier anunció que las parejas del programa quedaban dispuestas, por lo que desde ese momento la competición es individual. De este modo, se entra en una fase nueva del programa en la que tood está cambiando en la estrategia y el comportamiento de los aspirantes. Y eso no es todo, porque también supimos que «GH DUO» tendría repesca y será la audiencia la que decida cuál de los seis expulsados vuelve a la casa de Guadalix.

Al empezar el debate, presentado por Jordi González, los exconcursantes tuvieron la oportunidad de exponerles al público los motivos por los que deberían volver al programa. «Me fui con mal sabor de boca y merezco una segunda oportunidad», dijo Sofía Suescun que, para sorpresa de todos, fue una de las primeras expulsadas de «GH DUO». Fortu fue más contundente en su argumentación: «Si entro no voy a dar ningún besito a ninguno de mis compañeros. Quiero entrar para ponerlos finos filipino». Candela, que partía como una de las favoritas, se limitó a decir que tenía «una cuenta pendiente y espero aclararla», en referencia a su expareja Antonio Tejado.

En plató los tertulianos expusieron su opinión acerca de la repesca y qué concursante merecía una segunda oportunidad. En el debate participó también Yurena, una expulsada por la que nadie apostaba para la repesca. La estrambótica exconcursante se indignó con la audiencia y con los colaboradores de «GH DUO», diciendo que en el programa «no se premian ni los principios ni la educación». Yurena se enfadó tanto que se puso a llorar «desconsoladamente», como alertó uno de los tertulianos. «Pues que cante en carnaval», contestó Belén Esteban, un comentario que agotó la paciencia de Yurena: «Vete a la mierda».

En «GH DUO» siguen explotando el breve romance vivido entre Antonio y María Jesús. Esta última semana los dos tortolitos han vuelto a las andadas pero pronto la relación volvió a romperse. «Tanta culpa tiene María Jesús como Antonio Tejado», acusó Belén Esteban desde plató, y Nagore Robles secundó su opinión: «Ni ella es una calienta pollas ni él un calienta nada, es cosa de dos».

«GH DUO» preparó un encuentro entre María Jesús y Candela, la exnovia de Antonio que aspira a obtener una segunda oportunidad en la repesca. «Yo no tengo nada que reprocharte pero he sufrido y no me lo esperaba de ti para nada. Pero sin darte cuenta me has hecho un favor enorme», le dijo a María Jesús, que se excusó asegurando que «me dejé querer. Lo mío con Antonio fue una tontería de una semana».

Pero María Jesús fue mucho más dura con las palabras que le dirigió a Antonio delante de todos sus compañeros. «Yo me arrepiento de lo que me pasó con Antonio», dijo la concursante, «no debería haberme acercado a él. Hubo momentos en los que me sentí incómoda porque no sabía cómo podía pararlo. Me arrepiento, porque no se lo merecía». Antonio, muy tranquilo, se limitó a responder que había sido él el que rompió la relación. Poco antes había discutido con Candela. «Mi vida no te importa a ti cuando estoy soltero. Yo ya te he dicho que cuando cortamos sí estuve con otras chicas. Pero no te he sido infiel y te lo digo ahora en la cara».

El otro gran culebrón de la semana es el acercamiento, cada vez más íntimo, entre Ylenia y Alejandro. Lo que empezó como una buena amistad, se convirtió en algo más en durante la última fiesta de Guadalix de la Sierra. Con algunas copas de más, Ylenia y Alejandro empezaron a tontear y ella se puso a ligar con él. En el debate del domingo se emitió la telenovela que los concursanstes tuvieron que representar como parte de su prueba semanal, y Albalá e Ylenia interpretaban los papeles protagonistas. Al término de la obra, y sin salirse del guión, tuvieron que besarse, pero se notaba que en el beso había algo más que interpretación.

Para terminar el debate de «GH DUO» Jordi González quiso mandarle «un abrazo fuerte y mi pésame a la familia de Natacha Jaitt, exconcursante de "GH" que ha aparecido muerta esta semana. Es una triste noticia, pero estamos aquí para entreteneros y espero que lo hayamos conseguido».