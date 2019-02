Actualizado 26/02/2019 a las 00:50

Telecinco llevaba varios días anunciando que el «Got Talent» de este lunes iba a ser especial. El talent show de Mediaset está todavía en la primera fase del concurso, en la que los aspirantes desfilan antes los jueces (Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla y Eva Isanta), que deben decidir si pasan a la siguiente ronda o no.

Pues este lunes estaba previsto que saltase al escenario de «Got Talent» «El Cejas», un joven youtuber que quiso dar su salto a la televisión. «El Cejas» es el pseudónimo de Diego Arroba, un mallorquín de 17 años que tiene más de un millón de seguidores en Instagram y que 440.000 suscriptores en su canal de Youtube. El mallorquín salió a la palestra para cantar «El Denbow del Pimpin», una canción que le ha hecho famoso en las redes sociales con frses como «aquí el Cejita manda más» o «cuidao, cuidao, cuidao que te meto».

«Soy polifacético, valgo para todo y vengo a cantar», dijo el joven en su presentación. Cuando se puso a cantar los jueces no daban crédito a lo que veían, y solamente Paz Padilla estaba bailando alrededor de la mesa. Al poco de que empezase su número Risto y Eva Isanta pulsaron el botón rojo y poco después les seguió Edurne. Padilla se quedó sola queriendo darle una segunda oportunidad, pero el «no» de los otros tres jueces era rotundo.

Isanta le afeó al Cejas que «con el buen rollo que traes al escenario, ¿por qué estás diciendo cosas como que te meto? Ese rollo no me va nada. Creo que te has equivocado de personaje». El joven le contestó que tenía más de un millón de seguidores, por lo que tanto no se habría equivocado. Padilla criticó a sus compañeros de mesa: «No te entienden porque no viven en la movida de la noche, esto es arte urbano. A mí sí me ha gustado, mi voto es sí».

La intervención más esperada fue la de Risto, que siempre tiene el papel de juez duro e inflexible. «A mí me ha molado. Has hecho una interpretación, te has reído de ese tipo de chaval, entiendo que no eres así. Pero hay que elaborarlo más porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega pero intenta currártelo más», le recomendó Mejide.

Cuando «El Cejas» ya había asumido que iba a irse a la calle entró de pronto Santi Millán, el presentador de «Got Talent», y apretó el botón dorado que convirtió a el Cejas en semifinalista. «El valor de Diego es que realmente hace un personaje y que se ha hecho cantante y ha hecho una canción. ¿Es una mierda de letra? Por supuesto porque «El Cejas» no tiene capacidad de más. 1.300.000 personas no pueden estar equiovcadas», justificó Millán su decisión. A Risto Mejide no le gustó nada la injerencia del presentador en el trabajo de los jurados: «¿Nos lo vamos a volver a comer? No me lo creo». Pero acabó creyéndoselo, pues tendrá que volver a ver a «El Cejas» en el escenario de «Got Talent».