«GH DUO» disuelve las parejas y ahora los concursantes compiten individualmente

Actualizado 22/02/2019 a las 01:20

Este jueves se emitió en Telecinco la sexta gala de «GH DUO», el spin off del popular reality de Mediaset. Esta gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, no era una gala cualquiera, pues en ella se disolverían las parejas y, a partir de ahora, los aspirantes concursan de forma individual. Los aspirantes, por supuesto, no sabían nada al comienzo de la noche, y el presentador solo les daría la noticia una vez que se supiese el nombre de la expulsada.

María Jesús Ruiz, Ylenia y Yolanda eran las tres nominadas de la semana que se enfrentaban a una virtual expulsión. Una vez que fuesen expulsadas tendría lugar una nueva ronda de nominaciones a la cara, por lo que era de preveer que la noche iba a estar bien tensa. Por si fuera poco, la audiencia tuvo la oportunidad de votar a qué expulsado quería repescar para volver a la casa. Al final de la noche JJ anunció quién iba a ser el afortunado.

Este jueves, excepcionalmente, estuvo en el plató de «GH DUO» Juani, la madre de María Jesús, que ha sido la concursante protagonista de los últimos días. «Estoy mala y no quería venir, pero he venido porque la he parido y esto me duele más que nada», le dijo a Jorge Javier. Juani llegó dispuesta a defender a su hija a capa y espada de los ataques de sus compañeros. De hecho, nada más entrar empezó a meterse con Julio Ruz, exmarido de su hija, llamándole «Don expulsado». «Yo no quería venir aquí pero no podía aguantar que "Don expulsado" estuviese tan triunfador», se sinceró Juani.

«No voy a hablar nada con ella», se resignó Julio. «Soy yo la que no quiere hablar contigo, que te encantan las cámaras y el protagonismo», le reprochó Juani, que luego le acusó de adoctrinar a su hija cuando eran pareja.

El último problema que ha tenido María Jesús en la casa, tras romper con Antonio Tejado, es que sus compañeros la han tachado de «microondas» por sus pintas. La concursante llegó a estar realmente hundida: «Me siento mal cuando me empiezan a decir provocadora cuando en la relación nos hemos divertido los dos...Pero mañana me pienso pintar los labios y tirar pa' lante».

Carolina Sobe fue la concursante más crítica con María Jesús: «Yo no tengo nada en contra de María Jesús. Es una compañera que está aquí y no me gusta su juego. Nosotras vamos a darle consejos para que no meta nada de fuera en la casa y no nos hace caso. Pues entonces no sé para qué hablo con ella». JJ obliga al resto de aspirantes a posicionarse con una o con otra y las opiniones están bastante divididas.

«Yo a Carolina no le he hecho nada. Mi concurso ha sido mi vida aquí en Gran Hermano. No he hecho nada a nadie», se quejó María Jesús, «utilizas que me he abierto contigo y te he contado un montón de cosas. No vengas ahora de buena y salvadora». JJ intervino para calmar los ánimos y dar una noticia importante: la primera nominada en salvarse de la expulsión era precisamente María Jesús. «¡No me lo creo! Estaba con un pie aquí y con otro en la calle», se sorprendió la afortunada.

Otro de los temas estrella en Guadalix es el acercamiento entre Alejandro e Ylenia, con quien el primero parece estar olvidando su fallida relación con Sofía Suescun. Esta última, desde plató, quiso hacer como no le importaba nada, pero se la veía molesta: «Por mi encantada que Alejandro rehaga su vida, pero uno no se desenamora en una semana. Si realmente estás enamorado no tienes ojos para otra persona».

A las doce en punto de la noche llegó el momento de conocer el nombre de la expulsada. Yoli daba por hecho que sería ella y, efctivamente, así fue. Ylenia, muy emocionada, celebró haberse quedado: «Yo no podía irme aquí, tenía que llegar hasta el final. Todavía tengo mucho que dar». Además, luego consiguió la inmunidad en una de las pruebas por lo que tiene por delante unos días de tranquilidad.