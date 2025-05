Bélgica amenaza con retirarse de Eurovisión si no se cambia el actual sistema de votación

El actual sistema de votación en Eurovisión está en el foco de la polémica, y no solo desde España. El indiscutible éxito de Israel en el televoto, donde fue el ganador con 297 puntos y el máximo en 13 de los 37 países, ha generado un movimiento de queja de numerosos países, empezando por la propia España pero no solo. A RTVE ahora se ha unido una de las dos televisiones públicas de Bélgica.

La VRT, la emisora del lado flamenco del país, se une a la petición del ente público español en el que pide una revisión del sistema de votación y exige «transparencia absoluta» a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) al sospechar de que no se ha votado de manera lícita en la última final.

Yasmine Van der Borght, portavoz de VRT, ha señalado en un comunicado que «vuelve a hacer un llamamiento explícito a entablar un debate con todos los países, con un auténtico compromiso y preocupación por la supervivencia de la competición».

«Como miembro leal de la UER, hemos hecho todo lo posible para que el debate fundamental sobre el Festival de la Canción de Eurovisión se lleve a cabo en el seno de la UER. Hoy, no podemos evitar llegar a la conclusión de que hay poca apertura para profundizar en dicho debate. Como VRT, concluimos que el Festival de la Canción, tal como se organiza actualmente, es cada vez menos un evento unificador y apolítico. Cada vez está más en contradicción con los estándares y valores originales del evento y con los estándares y valores de la radiodifusión pública», explican.

Desde la cadena flamenca belga, una de las dos que participan en la UER por parte del país, ponen el foco en el televoto y se cuestionan «si el actual sistema de votación garantiza un reflejo justo de las opiniones de los espectadores y oyentes».

Bélgica no emitió la participación de Israel

Desde la VRT sospechan que el sistema del televoto no funciona e incluso hablan de una posible manipulación: el jurado profesional belga dio 0 puntos a Israel, mientras que el público le dio el máximo, 12. La sospecha proviene en específico a que el público belga no pudo ver en directo la interpretación de Yuval Raphael porque decidieron cortarlo como medida de protesta por la presencia de Israel en Eurovisión.

En su lugar, dejaron un mensaje en pantalla: «Condenamos las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Israel. Además, el Estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa».

🔴⚡️URGENTE | El canal de televisión belga (VRT) interrumpe su programa de Eurovisión 2024 y emite este mensaje “Esto es acción sindical. Condenamos las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Israel. Además, el Estado de Israel está destruyendo la libertad de… pic.twitter.com/2lX62qrnuH — ECSaharaui (@ECSaharaui__) May 9, 2024

Al igual que el Gobierno español, el partido socialdemócrata flamenco Vroouit ha pedido una investigación en torno al televoto y a posibles irregularidades en el sistema que beneficien a Israel.

El eventual veto de Bélgica a Eurovisión no podrá ser tomado de manera unilateral por la VRT ya que, para 2026, no serán ellos quienes elijan al representante del Festival de la Canción. En reflejo a la bipolaridad que reina en el país, Bélgica alterna la organización de su participación en Eurovisión a través de dos cadenas, la citada VRT, del lado flamenco, y la RTBF, del lado francófono. Será esta cadena la que decida si seguir adelante con ese boicot, si es que la UER no accede a cambiar el televoto como piden España y Bélgica.

Red Sebastian, el representante belga, se quedó sin participar en la final tras caer en la semifinal junto a Eslovenia, Azerbaiyán, Croacia y Chipre.