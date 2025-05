Eslovenia aumenta la presión sobre Eurovisión: si no toman «medidas concretas» sobre Israel se replantearán seguir

España, Bélgica, Países Bajos... El número de países que forman el núcleo fuerte para pedir la exclusión de Israel de Eurovisión está empezando a crecer. Con la excepción de Alemania, que se ha erigido como la gran defensora de su continuidad, el resto de países a través de sus televisiones públicas están solicitando a la UER que reconsidere la continuidad de Israel mientras dure el conflicto en Gaza. El último en unirse a este núcleo es Eslovenia.

A través de un duro comunicado, la RTVSLO, la radiotelevisión pública eslovena, ha señalado que si Eurovisión «no toma medidas concretas, reconsiderarán participar» en el certamen.

La relevancia de Eslovenia dentro del mundo eurovisivo es relativa. No han logrado ninguna victoria, su mejor resultado fue el 3º con Maja Keuc y su 'No one' en 2011 y este mismo año ni siquiera pasó a la final con 'How Much Time Do We Have Left' de Klemen Slakonja, pero eso no les ha impedido aumentar su presión sobre la UER en lo que consideran un atropello a sus intereses y a los valores que representa Eurovisión.

No es algo nuevo. Eslovenia ya pidió la exclusión de Israel en 2024, cuando incluso se llegó a poner en peligro la celebración de la final horas antes de su celebración.

Ksenija Horvat, directora de la RTVSLO, ha enviado una carta a la directiva del ente europeo en la que les afean que no han recibido una respuesta aceptable según lo que entienden. Según la dirigente, la reacción de la UER «no contenía explicaciones convincentes ni concretas, ni reflejaba la urgencia ni la gravedad del asunto que abordamos». «Durante este tiempo, la situación humanitaria en Gaza y los territorios palestinos ocupados ha empeorado, y la preocupación pública, tanto en Eslovenia como en toda Europa, ha aumentado significativamente», destacan, especialmente por lo ocurrido con el televoto.

El televoto, en el foco esloveno

«La sensación de que intereses políticos pudieran influir en las decisiones sobre la participación o en los resultados finales de la votación socavó la confianza del público en la imparcialidad de la UER», han insistido. El escrito acaba con un ultimatum: «Si la UER no toma medidas concretas para abordar los problemas, consideraremos nuestra participación en futuros eventos de Eurovisión».

Noticia Relacionada Israel afea a España el «berrinche colectivo» y el «antisemitismo encubierto» D.S. La portavoz de la Embajada de Israel en España, Tal Itzhakov, defiende que quien no pueda aceptar la participación de su país quizá debería hacer una «verdadera reflexión personal»

Para ello, han solicitado «un debate abierto, inclusivo y urgente entre sus miembros, incluidos los intérpretes musicales y los representantes de la sociedad civil, sobre la transparencia de la votación, las políticas de participación y la garantía de que los valores de la UER se implementen de manera consistente y creíble».