Dentro de 'Operación Triunfo': la búsqueda de talento en la era de las redes sociales

Con un jurado renovado, casi 100 horas de directo y nuevos formatos digitales, el 'talent' musical busca demostrar que todavía genera la misma conexión con la audiencia que lo convirtió en un fenómeno desde el año 2000

'OT 2025': Chenoa y Miriam Rodríguez lideran el regreso del 'talent' más esperado de España

Noemí Galera, Chenoa y Miriam Rodríguez, las caras más reconocibles del nuevo equipo
Noemí Galera, Chenoa y Miriam Rodríguez, las caras más reconocibles del nuevo equipo

Carmen Burné

«'OT' es un programa que funciona porque invita», dice Chenoa, que repite como presentadora en la nueva edición de 'Operación Triunfo'. Desde sus inicios, el programa ha buscado sacar al talento desconocido de la calle y llevarlo a, en palabras de Noemí ... Galera, «un escaparate». Actualmente parece imposible que dieciséis voces nuevas puedan abrirse camino en el panorama musical español. La sobresaturación en la industria musical no es nada nuevo, al contrario: es común, y es peor. «Yo alucino con que cada viernes salen tropecientos singles nuevos», expresa Noemí Galera, pues para ella. ni siquiera «da tiempo» a conocer todas las novedades. Ante esto, la fórmula del concursante perfecto no existe: de hecho, para el jurado de esta edición -Leire Martínez, Abraham Mateo, Cris Regatero y Guille Milkyway- tiene mucho más valor que, hasta cierto punto, tengan fallos.

