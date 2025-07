Chenoa está en racha, su empresa y las cifras que avalan su éxito

Chenoa estrena programa, y eso, en los últimos meses se ha convertido en una constante. En noviembre de 2023 cogió carrerilla al frente de Operación Triunfo en la edición que se hizo a través de Amazon Prime, en primavera de 2024 se emitió 'Tu cara me suena' en su once edición, un programa que se había grabado muchos meses atrás. Y en lo que va de 2025 se ha puesto al frente de 'The Floor', que se estrenó en abril y está teniendo un enorme éxito. Y este 15 de julio ha hecho lo propio con 'Dog House' un formato muy novedoso dedicado a la adopción de perros en refugios. Y, por si fuera poco, en septiembre, aunque aún se desconoce el día, volverá a estar al frente de OT, en esta ocasión junto a Miriam Rodríguez, en lugar de a Xuso Jones.

Cuando en 2001 Chenoa llegó a nuestras vidas lo hizo para quedarse, pero nadie sabía que veinticuatro años después no solo continuaría en ella, sino que además se habría afianzado como comunicadora, y ya no solo en formatos que se relacionan con la música, sino en cualquier formato como el que presenta en esta misma semana. Pero más allá de las pantallas Chenoa también ha hecho sus inversiones, pues es una mujer que mira al futuro, y lo hace con calma, pues en el pasado ya fue poniendo granitos de arena en el terreno empresarial para poder tener algo con lo que contar en un mundo artístico que se antoja muy inestable.

Por esto, la argentina dio de alta La Canastita Azul SL hace veintidós años, en 2002, justo un año después de la experiencia televisiva que la puso bajo el foco. Desde siempre se ha dedicado a «la gestión y administración del cobro de 'royalties', cánones o cualquier otro tipo de remuneración relacionadas con la contratación o derechos de los artistas o de autor», es decir, a la música, pero, además, con el tiempo, decidió ampliar su objeto social para dar cabida al arrendamiento de inmuebles, lo que supone una enorme inversión, pero también unos enormes beneficios al final de cada mes.

Que no deben ser pocos porque cuenta con bastantes inmuebles a nombre de la citada empresa: un apartamento de 100 metros cuadrados con garaje y trastero por la zona de Arganzuela en Madrid. Un apartamento en Majadahonda, dos plazas de garaje en el centro de Barcelona y una casa unifamiliar en Segovia que fue su última adquisición, la compró a finales 2024 y la ha derribado entera para volver a construir sobre los cien metros cuadrados de parcela una vivienda entera a su gusto. Sin duda es un enorme patrimonio el que ha ido atesorando a lo largo de sus más de veinte años de carrera.

Y, además, al margen de la sociedad, inscrito a su nombre, es propietaria de un apartamento de 133 metros cuadrados por la zona oeste de Madrid que es donde ella vive. Forma parte de una urbanización con todo tipo de comodidades y tiene plaza de garaje y trastero. Cuenta con tres dormitorios, dos baños, uno de ellos en suite, cocina, un pequeño tendedero y un enorme salón que es la joya de la corona de la vivienda y que hemos visto en muchas ocasiones en redes sociales.

Chenoa y Miguel Encinas GTRES

Fue esta vivienda la que compartió con el urólogo Miguel Encinas durante su noviazgo y el año y medio que duró su matrimonio. Se casaron en la primavera de 2022 y en noviembre de 2023 se hizo público su divorcio, nunca trascendieron las razones y pese a que pueda parecer que por la brevedad de tiempo hubiera pasado algo terrible lo cierto es que hace pocos meses se les vio juntos en un cumpleaños de una amistad en común y parece que entre ellos reina la cordialidad y el buen rollo. De hecho, se llegó a hablar de segunda oportunidad, pero finalmente no hubo tal y por ahora se desconoce si Chenoa está o no de nuevo enamorada.

Lo que sí se sabe es que está feliz, que además de todo esto trabaja a través de las redes sociales donde suma más de un millón de seguidores, lo que es un reclamo perfecto para las marcas, por ello no son pocas las que han confiado en ellas. Una de las últimas promociones que ha hecho ha sido para una conocida marca de cerveza al lado del actor Pablo Chiapella, pero no es ni mucho menos la única, a lo largo de los últimos años es habitual ver a la cantante trabajando en redes. Lo que demuestra, sin duda, que ella es todoterreno.