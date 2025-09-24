Suscríbete a
ABC Cultural

Festival de San Sebastián

'Un fantasma en la batalla', otra ruta para llegar a la misma cima que 'La infiltrada'

Agustín Díaz Yanes tiene los santos talentos de contar esa misma historia y que misteriosamente sea una película distinta

El viaje de Alatriste desde Pérez-Reverte a Díaz Yanes

El director y guionista Agustín Díaz Yanes y los actores Andrés Gertrudix, Ariadna Gil, Raúl Arévalo, Iraia Elias y Susana Abaitua posan este miércoles durante la presentación de la película 'Un fantasma en la batalla', que compite en la sección oficial del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián
El director y guionista Agustín Díaz Yanes y los actores Andrés Gertrudix, Ariadna Gil, Raúl Arévalo, Iraia Elias y Susana Abaitua posan este miércoles durante la presentación de la película 'Un fantasma en la batalla', que compite en la sección oficial del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián Efe
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aún está fresco en la memoria de los espectadores el impacto de esa historia tremenda que contaba Arantxa Echevarría en 'La infiltrada' y que tenía a una impresionante Carolina Yuste de protagonista. Pues Agustín Díaz Yanes tiene los santos talentos de contar esa ... misma historia en 'Un fantasma en la batalla' y que misteriosamente sea una película distinta, nueva, con los acentos en otras sílabas e igual de impactante, tremenda, demoledora… Un ejercicio provechoso para cualquier Escuela de Cine, el proyectar ambas juntas y analizar por qué dos argumentos gemelos pueden concretarse en dos películas únicas e incomparables. Comparamos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app