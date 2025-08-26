Jennifer Lawrence, premio Donostia 2025

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia el próximo 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal. El Festival de San Sebastián reconoce en la 73º edición la trayectora de la intérprete por ser una de las más influentes de los últimos tiempos. Tras la entrega del galardón honorífico tendrá lugar la proyección de su última pellícula 'Die My Love', un trabajo que es un punto de inflexión en su carrera y en el que Lawrence participa también como productora. El film está dirigido por Lynne Ramsay y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Jennifer Lawrence (1990) ha protagonizado películas taquilleras como 'Los juegos del hambre' (2014) o 'Pasajeros' (2016). Su interpretación en 'El lado bueno de las cosas' (2012) le valió al Oscar como mejor actriz. En 2018, expandió su papel en la industria cinematográfica al cofundar Excellent Cadaver, una productora enfocada en narrativas arriesgadas y con trasfondo reflexivo. De la mano de su socia Justine Ciarrocchi, ha impulsado una variada cartera de proyectos que han recibido elogios de la crítica, entre ellos Causeway, 'Sin malos rollos', así como los reconocidos documentales 'Zurawski v. Texas y Bread & Roses'.

Lawrence debutó en la pequeña pantalla con participaciones en series como 'Monk' y 'Medium'. Su primer papel relevante llegó en la serie 'The Bill Engvall Show' (2007–2009), donde interpretó a Lauren Pearson, la hija mayor de la familia protagonista. Aunque duró tres temporadas, le permitió ganar visibilidad.

Icono cultural gracias a 'Los huegos del hambre'

En cine, su primer papel importante llegó con 'The Poker House' (2008), un drama independiente en el que compartió pantalla con Chloë Grace Moretz. Poco después, su actuación en 'Winter's Bone' (2010) la consagró: interpretó a Ree Dolly, una joven que debe cuidar de su familia en un entorno hostil. Su interpretación fue aclamada y le valió su primera nominación al Óscar a los 20 años.

En 2011, Lawrence alcanzó fama internacional al interpretar a Mystique en 'X-Men: First Class', papel que repetiría en varias entregas de la saga. Ese mismo año fue elegida para encarnar a Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre' (2012), adaptación de la saga literaria de Suzanne Collins. La película fue un éxito mundial y la convirtió en un ícono cultural, consolidando su estatus como una de las actrices más taquilleras.

En 2012, colaboró con David O. Russell en 'El lado bueno de las cosas', donde interpretó a Tiffany Maxwell. Su actuación le valió el Óscar a mejor actriz, convirtiéndose en la segunda actriz más joven en recibirlo en esa categoría. Posteriormente trabajó en otros proyectos aclamados como: American Hustle (2013), que le valió otra nominación al Óscar. Joy (2015), donde interpretó a la inventora Joy Mangano, papel con el que volvió a ser nominada a la estatuilla dorada.