COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Sin presupuestos

España necesita nuevos presupuestos, no más cortinas de humo, ni golpes de efecto, ni trucos de trilero

Yolanda Vallejo

A nadie voy a sorprender si le digo que Pedro Sánchez lleva meses jugando a esconderse detrás del calendario. Prometió estabilidad, pero su Gobierno está permanentemente en la provisionalidad desde que, en 2023, aprobara unos presupuestos que ha ido prorrogando durante dos años y que, ... a la vista de sus últimas declaraciones, pretende seguir prolongando en el tiempo. El presidente ha afirmado que presentará nuevos presupuestos para 2026, pero también ha asegurado que, se aprueben o no, «el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta 2027». Lo malo es que, a estas alturas, ya no sabemos qué rumbo tiene la ruta del Gobierno, pero lo que sí sabemos es que no es la prudencia la virtud que mueve a Sánchez, sino el miedo a la derrota parlamentaria, el miedo a Puigdemont, a Junts y a ver cómo se derrumban los pocos pilares que sostienen su mandato.

