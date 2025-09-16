Suscríbete a
Pedro marca el camino

Los viernes de María Jesús Montero están marcados en su calendario para bajar a vernos. Para que no olvidemos que ella es capaz de meter las manos en fuego por quien se lo pida

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

cUANDO la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «baja» a Andalucía los viernes, lo hace como tantos otros que tienen en nuestra comunidad autónoma su segunda vivienda, su adosado de fin de semana, y que vienen a darlo todo, a comer « ... pescaíto», a aplaudir la puesta de sol y a coger el camino de vuelta el domingo por la tarde. ¡Qué bien que se está en el Sur! ¡Qué gracia tiene la gente! ¡Qué barato tomarse una caña en una terraza!, y si te he visto, no me acuerdo. Se les nota a leguas, ¿verdad?, por mucho que intenten disimularlo, el pelo de la dehesa se les ve desde lejos. Y eso que María Jesús Montero es de por aquí, pero se ha mimetizado tanto con la capital que incluso dice eso de «bajar a Andalucía», aunque eso, sí lo dice con acento de los Álvarez Quintero.

