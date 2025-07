Hace años que las discográficas no se molestan en proclamar a los cuatro vientos cuál es la canción del verano. Desde que desaparecieron los casetes que recopilaban lo mejor del año y desde que los artistas administran sus canciones en pequeñas dosis, andamos huérfanos de ... himnos a lo Georgie Dann, lo que dificultará a estas generaciones, en un futuro, aquello que para nosotros era lo habitual: identificar cada verano por su canción. Pregunto a la IA cuál es la canción del verano de 2025 y me contesta que hasta que no acabe el verano no puede responderme. Le insisto, le tiendo una trampa y le pregunto por la del verano pasado, y me responde de manera lacónica con el tema de Karol G., «Si antes te hubiera conocido», ¿lo recuerda? «no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo» que, con la perspectiva actual, parece una proclama de Pedro Sánchez a sus socios independentistas. Sigo buscando y algunas páginas de internet vaticinan que el «6 de febrero» de Aitana podría ser la canción de este verano, que vista con perspectiva, parece un reproche de los socios independistas a Pedro Sánchez: «tú que me prometiste el mundo entero», «a veces pienso que tal vez tú me usaste»…

No se le está dando bien el verano a Aitana desde que decidió ser mayor y convertir sus conciertos en el escándalo de padres y madres. No es la primera, ni la única, pasar de niña a mujer siempre tuvo un precio y, en muchos casos, la factura fue demasiado alta. La rueda de la fortuna, que diría Juan de Mena, no siempre va en la dirección que queremos. Sigo buscando los hits de este verano y vuelve a aparecer Quevedo —no, no el poeta conceptista—, esta vez con su 'Soleao' y vuelve a aparecer la financiación autonómica: «ojalá que lo nuestro fuera pa'siempre» parece que le cantan los catalanes a Sánchez —tengo que mirarme bien la deformación que tengo— como un lamento más que como un deseo. Antes era más fácil, claro. La canción del verano siempre se presentaba limpia, inocente y disfrutona, con barbacoas o con yo quiero bailar toda la noche, por ejemplo. Hoy no nos fiamos ni de nuestra sombra, porque el pasado vuelve y se confunde con el presente y hasta se disfraza de futuro cuando menos nos lo esperamos. Dos años cumple hoy el gobierno de Pedro Sánchez. Sigo sin encontrar la lista de las canciones del verano, pero encuentro que España ha subido del puesto 23 al 14 en corrupción en la lista de países de la OCDE, empatando, casi, con Turquía, México y Hungría. Lo alarmante no es solo la posición, sino la velocidad con la que hemos ido escalando puestos y el deterioro como país que llevamos experimentando desde 2019. Como para canción del verano estamos… Tenía razón la IA después de todo. Hasta que no acabe el verano no sabremos qué va a pasar con nuestro país. De momento, vamos recopilando, que tenemos temas para rato.

