OJO DE HALCÓN

¡Privatizadores! ¡Asesinos!

Es falso relacionar el 'bullying' con los conciertos escolares, que por cierto proceden de los años ochenta y llevan la firma del PSOE

Teodoro León Gross

Esta semana, en la manifestación de estudiantes contra el acoso escolar… proliferaba un cartel en el que se leía: «Basta de subvenciones a colegios privados. Basta de 'bullying'». Es falso, por supuesto, relacionar el 'bullying' con los conciertos escolares, que por cierto proceden de los ... años ochenta y llevan la firma del PSOE, partido que en Andalucía se mantuvo décadas en el poder. El cartel, en todo caso, delata una patología ideológica en la izquierda: sembrar la sombra de la sospecha sobre todo aquello que no sea estrictamente público. Es lo mismo que sucede con la Sanidad, aún más insistentemente desde la crisis del cribado. Lejos de abordar las causas y soluciones a lo sucedido, donde aún faltan bastantes respuestas, el asunto ha derivado una vez más en la denuncia histérica de la privatización. Incluso la ministra de Sanidad –ella es por sí misma una demostración práctica de que ser médico no es impedimento para ser un pésimo titular del área, algo inevitable cuando se antepone el sectarismo a cualquier otro criterio– repetía el mantra tras tomar el AVE para venir a echar un poco de gasolina a la crisis. Pero el argumento es una farsa intelectual para muy cafeteros o para seducir al votante desinformado. En definitiva, es notoriamente falso, puesto que la sanidad está ahora mismo en el mínimo de conciertos con la privada. Resulta inquietante la creciente indigencia de la izquierda para abordar casi cualquier debate mínimamente sustancial, donde despachan eslóganes y fetiches retóricos gastados. ¡Privatización! ¡Privatización! Eso es todo, incluso ante el doloroso suicidio de Sandra Peña.

