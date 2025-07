En el 92 éramos todos ricos. O eso nos creíamos. Modernos. La Expo. Barcelona. El AVE recién estrenado y puntual. Maravillosamente puntual. Nos reíamos con 'Farmacia de Guardia' y grabábamos las películas en cintas VHS. No teníamos móviles ni redes sociales. Ni puñetera falta que ... nos hacían. Antena 3 y Telecinco le daban color a la parrilla televisiva tras toda una vida con sólo dos canales y Canal Plus aportó la calidad, sobre todo en el fútbol. El 'Dream Team' de Cruyff y los últimos coletazos de la 'Quinta del Buitre', mientras Indurain nos alegraba las tardes de verano. ETA ensombrecía sin duda nuestra convivencia, pero en líneas generales éramos relativamente felices. Vivíamos en plena cultura del pelotazo. Tanto, que les reíamos las gracias a los que se aprovechaban del sistema para enriquecerse de forma rápida. 'Yupies' les llamábamos, con Mario Conde como ídolo de cualquier estudiante de Económicas. Los pisos se vendían como churros y muchos hasta podían comprarse un apartamento en la playa pasados los 40.

Pero hasta ahí. Llegó el 93 y todo se fue a por tabaco. O al menos eso dice la OCDE. Su último informe sobre el incremento salarial en España constata que desde que la Isla de la Cartuja se quedó vacía tras acabar la Expo y Kiko Narváez marcó el gol que nos daba el oro olímpico, todo ha ido a peor. Nos estancamos. Tanto, que desde entonces los salarios apenas han subido un 2,7%. Se entiende que los salarios reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación. Que ha sido mucho efecto. Nuestro poder adquisitivo ha disminuido de forma dramática. Los motivos pueden ser muchos. Los expertos hablan de baja productividad, de flexibilidad laboral, de globalización… todo lo que usted quiera. Pero algo tendrán que ver también nuestros representantes públicos, porque los datos también dicen que España es de las que peor se lo monta de toda la OCDE. Nuestros salarios han crecido hasta once veces menos que la media de los países de la organización. Y mire usted que hay países. Casi 40. Casi todo occidente. Desde EEUU a grandes economías iberoamericanas. Hasta Corea del Sur. Y de todos ellos, uno de los que más nos hemos empobrecido, de largo, somos nosotros. Los españolitos. Que ya no podemos ni pagar las plataformas para ver el fútbol. Todo el día buscando canales piratas en Internet. Ni ir al cine, que está por las nubes. Para qué le cuento sobre comprarse una casa. Hipoteca de por vida pese a tener dos salarios en casa. Y para colmo el AVE no sólo no llega puntual. Directamente te deja tirado en medio de la nada mientras el ministro del ramo tuitea memeces.

Al menos ya no justificamos a los mangantes. Ya no admiramos a los listillos. Ahora nos cabrean. Ahora nos cagamos en Ábalos, Cerdán, Montoro y todo el que mete la mano en la caja pública. Que la meten muchos. Pero no es consuelo. Son demasiados años, tres décadas nada menos, dándonos coba. Unos y otros. Y nosotros cada día un poco más pobres.