Sólo cuatro andaluces aparecen en la lista Forbes de los más ricos de España; sin duda un síntoma que debería hacernos reflexionar

Ignacio Moreno Bustamante

Ni la propia Revista Forbes se toma demasiado en serio su lista de los más ricos de España. No es que no la elabore con todo el rigor necesario, que sí lo hace. De ahí su reconocido prestigio. Más bien sugiere que la veamos como ... un entretenimiento. Una curiosidad. «Tomarse esta lista demasiado en serio sería un error; hacerlo con ironía, casi una obligación», publican ellos mismos. Sea como fuere, lo cierto es que el listado se acoge cada año con la curiosidad propia, inherente al ser humano, de saber cómo le va al vecino, con muchos sentimientos a flor de piel. Algunos puros y también otros más oscuros. Sorpresa, admiración, envidia, odio... Todos queremos saber para -casi siempre- criticar. El caso es que la lista Forbes es, sin duda, un excelente indicador de por dónde marcha la economía de nuestro país. Ayer salió la de 2025 y la mayoría de los nombres son los mismos que se repiten año tras año, con el incombustible -y muy envidiado- Amancio Ortega al frente de la clasificación. A años luz del segundo, que es su propia hija Sandra Ortega. Aparecen por supuesto Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; Juan Roig, presidente de Mercadona y los muy mediáticos Florentino Pérez o Julio Iglesias, que no todos han de ser empresarios.

