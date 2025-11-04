Ni la propia Revista Forbes se toma demasiado en serio su lista de los más ricos de España. No es que no la elabore con todo el rigor necesario, que sí lo hace. De ahí su reconocido prestigio. Más bien sugiere que la veamos como ... un entretenimiento. Una curiosidad. «Tomarse esta lista demasiado en serio sería un error; hacerlo con ironía, casi una obligación», publican ellos mismos. Sea como fuere, lo cierto es que el listado se acoge cada año con la curiosidad propia, inherente al ser humano, de saber cómo le va al vecino, con muchos sentimientos a flor de piel. Algunos puros y también otros más oscuros. Sorpresa, admiración, envidia, odio... Todos queremos saber para -casi siempre- criticar. El caso es que la lista Forbes es, sin duda, un excelente indicador de por dónde marcha la economía de nuestro país. Ayer salió la de 2025 y la mayoría de los nombres son los mismos que se repiten año tras año, con el incombustible -y muy envidiado- Amancio Ortega al frente de la clasificación. A años luz del segundo, que es su propia hija Sandra Ortega. Aparecen por supuesto Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; Juan Roig, presidente de Mercadona y los muy mediáticos Florentino Pérez o Julio Iglesias, que no todos han de ser empresarios.

La lista se puede analizar y desglosar desde muchos puntos de vista. De forma global, por sexos, por edades, por sectores... y también por territorios. Y si la miramos desde ese prisma veremos que aquí en el sur seguimos teniendo un problema con respecto al resto de nuestro país. De las cien personas más ricas de España, Andalucía únicamente aporta cuatro al famoso listado. Y no precisamente en los puestos más altos. Por supuesto ganan de largo Madrid y Cataluña, con 29 y 28 respectivamente. Es decir, bastante más de la mitad se la reparten madrileños y catalanes. Sin duda es un síntoma de cómo funcionan las cosas. Porque lo importante no es el nombre propio que aparece en Forbes, sino lo que tiene detrás. La riqueza que genera en su entorno, los puestos de trabajo. Los empresarios, por más que algunos traten de demonizarlos, son los que sostienen una sociedad. Los grandes y los pequeños. Los que dan empleo a miles de personas y los que se lo dan a dos o tres en su pyme, en su bar, en su taller de reparaciones. Que en esa prestigiosa relación de empresarios únicamente aparezcan cuatro andaluces es sin duda una pésima noticia. Nuestro talento, nuestra capacidad de trabajo, nuestras aptitudes, no se corresponden con ello. No se trata de tomarnos la lista demasiado en serio, no. Ni de buscar culpables o conspiraciones históricas por las que Andalucía no ocupa el lugar que merece. Pero sí de mirar al futuro y analizar qué podemos hacer entre todos para que nuestra tierra siga creciendo y, más pronto que tarde, aparezcamos en los listados de los territorios más prósperos de España, de Europa y del mundo. Capacidades nos sobran para lograrlo.

