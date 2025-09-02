Suscríbete a
España está tiesa

El caos de la gasolinera que anunciaba el litro a 0,13 euros podría ser una anécdota, pero no lo es

Ignacio Moreno Bustamante

Alguien se hizo un lío con el ordenador de la gasolinera y se montó el numerito. Es lo que tiene el 'low cost', que es muy 'low' el 'cost' porque el mismo -o la misma- que te atiende para cobrarte en la caja tiene que ... reponer los refrescos en las estanterías, arreglar la máquina de lavado cuando se traga el euro, explicarte cómo funciona la de inflar las ruedas, preguntarte si quieres chicles cuando vas a pagar o convencerte de que te saques la tarjeta de cliente para aprovechar sus magníficas ofertas. Todo eso mientras atiende al proveedor que trae los guantes de plástico o la cafetera que te puedes llevar si acumulas 7.500 puntos. Y claro, además de todo ello, actualizar el ordenador con los precios del carburante para ese día. Imagino que el programa para hacerlo no será muy complicado. Probablemente sólo haya que darle a una tecla, o ni tan siquiera eso. Pero tanto si fue un fallo humano con tanta multitarea o fue el propio ordenador el que se hizo la picha un lío -perdón por la expresión, muy de mi tierra- el caso es que en el panel aparecía el precio del carburante a 0,13 euros el litro. Obviamente el asunto corrió como la pólvora por redes sociales y Whatsapp. En menos de diez minutos aquello estaba como la playa de Cádiz cuando aparecieron los duros antiguos. Caos total. Colapso absoluto. Al punto de que tuvieron que avisar a la Policía e interrumpir el suministro ante la exigencia de la gente de llenar el depósito por seis euros. Hasta garrafas llevaban algunos.

