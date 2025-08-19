Suscríbete a
ABC Premium

Dios nos coja 'confesaos'

La naturaleza nos está dando muchos avisos y va a seguir haciéndolo; la única clave es trabajar con previsión y con este Gobierno es imposible

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La playa de Valdelagrana, en El Puerto, es una de las más 'largas' de Andalucía. Con marea baja la distancia entre el paseo marítimo y la orilla te parece kilométrica. Y se juegan unos partidos de fútbol de categoría en la arena mojada. Nosotros los ... jugábamos hace ya más de 30 años, en los veranos de principios de los 90, cuando las rodillas aún lo permitían y la bajamar era por la tarde. Dos horas de 'pachanguita' y a las ocho y media todo el mundo por patas para su casa, que a las nueve cortaban el agua por la sequía. Así estuvimos varios veranos. Los que no tenían depósito en su edificio o un pozo en su chalé, se quedaban sin agua toda la noche. Nos quejábamos, claro. Y nuestros mayores nos recordaban que en los 40 la cosa fue mucho peor. Siempre ha habido algún momento peor. Ahora pensamos que esta ola de calor es inaudita. O que la sequía del año pasado fue inigualable. Pero siempre hubo una antes. Y vendrán otras después. Cambio climático dicen que es. Obviamente. El clima cambia desde que el mundo es mundo. Antes cambiaba la capa de ozono. Nos la estábamos cargando. Le habíamos hecho un agujero a través del cual llegaría la extinción definitiva de la humanidad. Ahora ya nadie habla de aquella capa de la estratosfera que nos protege de los rayos ultravioletas. Ahora es calentamiento global. Y es que lo que no cambia es nuestra ignorancia. O mejor dicho, la de muchos de nuestros políticos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app