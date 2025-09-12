Suscríbete a
ABC Premium

sábado

El misterio de Sevilla Este

Hay contenedores de Sevilla Este de los que extrae basura que se esparce por los alrededores dando una sensación de cochambre. Existen sospechas fundadas de que esa tarea no es de los rebuscadores.

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los combates más encarnizados de la próxima campaña electoral será, como siempre, el de la limpieza. Nada nuevo. Desde hace mucho tiempo la suciedad casi endémica en las calles es motivo de preocupación, de indignación y también un cuadrilátero para la pelea. La ... suciedad en las calles se ha convertido no es un problema coyuntural, es decir, originado por causas temporales sino que parece que es estructural. Algo pasa que no funciona el sistema. Consta que tanto Antonio Muñoz cuando fue Alcalde como José Luis Sanz ahora que lo es, se han fajado personalmente porque este asunto es una tarea prioritaria del Ayuntamiento además de una buena fuente de votos. Pero esa limpieza, o esa suciedad es un escenario para las estrategias más lamentables. Parece que se ha detectado una, propia del Mossad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app