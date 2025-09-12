Hay contenedores de Sevilla Este de los que extrae basura que se esparce por los alrededores dando una sensación de cochambre. Existen sospechas fundadas de que esa tarea no es de los rebuscadores.

Uno de los combates más encarnizados de la próxima campaña electoral será, como siempre, el de la limpieza. Nada nuevo. Desde hace mucho tiempo la suciedad casi endémica en las calles es motivo de preocupación, de indignación y también un cuadrilátero para la pelea. La ... suciedad en las calles se ha convertido no es un problema coyuntural, es decir, originado por causas temporales sino que parece que es estructural. Algo pasa que no funciona el sistema. Consta que tanto Antonio Muñoz cuando fue Alcalde como José Luis Sanz ahora que lo es, se han fajado personalmente porque este asunto es una tarea prioritaria del Ayuntamiento además de una buena fuente de votos. Pero esa limpieza, o esa suciedad es un escenario para las estrategias más lamentables. Parece que se ha detectado una, propia del Mossad.

Se les atribuye a los rebuscadores la responsabilidad de que los alrededores de los contenedores a primeras horas de la mañana parezcan un vertedero. En algunos sitios para ir a tirar la bolsa hay que sortear la misma basura que ha sido extraída y depositada en el suelo. Muchas personas de origen rumano se dedican a esto de la rebusca y no parece que nadie les haya dicho que lo que hacen (no rebuscar sino dejar la basura fuera) es una actividad punible. Pero en Sevilla Este está ocurriendo algo llamativo. Hay contenedores de Sevilla Este de los que extrae basura, fundamentalmente papel, que se esparce por los alrededores dando una sensación de cochambre y de mal funcionamiento del sistema. Existen sospechas -parece que fundadas- de que esa tarea no corresponde a quienes buscan en la basura algo para el sustento sino a personas o colectivos que quieren acentuar la imagen de caos que rodea al sistema. ¿Es posible que haya empezado la campaña electoral en los contenedores? Sevilla Este es un barrio -yo diría que una ciudad- muy susceptible a los cambios de tendencia en el voto. Y en este caso esta lluvia fina - o la basura fina- está empezando a empapar y a abrir las cortinas de la campaña electoral.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión