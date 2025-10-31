Suscríbete a
SÁBADO

Estado de pánico

El día del diluvio el Alcalde se pone al frente del operativo. La Junta afirma que todos los consejeros están en alerta. Cualquiera se iba ese día a comer a una venta o a un ventorro.

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Diluvia sobre Sevilla. El cruce entre la avenida de Hytasa y Su Eminencia es una playa. Los coches se quedan parados. Algo hemos aprendido de Valencia. Pero la hora de la tromba es la peor de las posibles. En Ranilla se reúne el gobierno local. ... Están en pánico. No ya porque ese día es el aniversario de la dana de hace un año y los recuerdos afloran, sino porque esta gestión tiene que ser tan fina que no deje ningún orificio a través del que la oposición entre a saco no para desgastar sino para destruir al gobierno local, al regional o en sentido inverso al nacional. De esto último están las desafortunadas palabras del Alcalde sobre la Aemet, servicio que por cierto, como la oncología del Virgen del Rocío, lo forman profesionales y no políticos. Haciendo el parte no está la ministra ecológica de lánguida mirada. El Alcalde se pone al frente del operativo. La Junta afirma que todos los consejeros están en alerta. Cualquiera se iba ese día a comer a una venta o a un ventorro.

