Diluvia sobre Sevilla. El cruce entre la avenida de Hytasa y Su Eminencia es una playa. Los coches se quedan parados. Algo hemos aprendido de Valencia. Pero la hora de la tromba es la peor de las posibles. En Ranilla se reúne el gobierno local. ... Están en pánico. No ya porque ese día es el aniversario de la dana de hace un año y los recuerdos afloran, sino porque esta gestión tiene que ser tan fina que no deje ningún orificio a través del que la oposición entre a saco no para desgastar sino para destruir al gobierno local, al regional o en sentido inverso al nacional. De esto último están las desafortunadas palabras del Alcalde sobre la Aemet, servicio que por cierto, como la oncología del Virgen del Rocío, lo forman profesionales y no políticos. Haciendo el parte no está la ministra ecológica de lánguida mirada. El Alcalde se pone al frente del operativo. La Junta afirma que todos los consejeros están en alerta. Cualquiera se iba ese día a comer a una venta o a un ventorro.

Ser hoy Alcalde o dirigente aunque se trate de un distrito debería estar premiado con el marquesado que nunca le dieron a Lola Flores. Porque el ejercicio del poder es ya tan peligroso como hacer puenting. No puedes dejar al descubierto ningún flanco porque te acribillan desde la acera de enfrente. Pon que con este diluvio un sótano se ha inundado y ha provocado el ahogamiento de una caniche. Lo siguiente sería el video sainete de Antonio Muñoz denunciando al Alcalde por maltrato animal. Vendrían después quienes le calificarían de asesino, término que, por ejemplo, la primera cadena -más que nunca una, grande y libre, permite a sus entrevistados invocando la libertad de expresión. Con esta peste a carroña, los y las periodistas de los programas hechos en Madrid comenzarían a buscar a gente. Tendrían dificultades porque los cachorros de la caniche no pueden hablar, pero algo caerá. Después en las pantallas, la foto del Alcalde estaría colocada de manera permanente. Desgraciadamente esta es la pesadilla de quienes hoy más que a la política trabajan en una trinchera de guerra.

