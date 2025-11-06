Suscríbete a
ABC Premium

Comentarios reales

La Tercera España, una sutil mayoría

Andrés Trapiello ha compartido en 'Próspero viento' una memoria política que millon es de españoles podrían suscribir

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andrés Trapiello acaba de publicar 'Próspero viento' (La Esfera de los Libros), una suerte de memorias políticas más literarias e historiográficas que personales, porque a través de sus diarios, prólogos, artículos, novelas y ensayos, Andrés Trapiello siempre ha militado mucho más que cuando ha formado ... parte de algún partido. ¿Y en qué ha consistido aquella militancia «sui generis» de Andrés Trapiello? En rescatar la obra y figura de poetas, escritores e intelectuales como Clara Campoamor, Elena Fortún, Manuel Chaves Nogales, y otros autores que no ha dejado de reivindicar a lo largo de las cuatro ediciones de su 'Las armas y las letras'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app