Andrés Trapiello acaba de publicar 'Próspero viento' (La Esfera de los Libros), una suerte de memorias políticas más literarias e historiográficas que personales, porque a través de sus diarios, prólogos, artículos, novelas y ensayos, Andrés Trapiello siempre ha militado mucho más que cuando ha formado ... parte de algún partido. ¿Y en qué ha consistido aquella militancia «sui generis» de Andrés Trapiello? En rescatar la obra y figura de poetas, escritores e intelectuales como Clara Campoamor, Elena Fortún, Manuel Chaves Nogales, y otros autores que no ha dejado de reivindicar a lo largo de las cuatro ediciones de su 'Las armas y las letras'.

Hablamos de un grupo de escritores que tuvo algo muy grande en común: todos ellos se enfrentaron con argumentos y lucidez a los radicales y a los fanáticos que impulsaron la destrucción del adversario desde sus respectivos campanarios. La primera edición de 'Las armas y las letras' tenía 429 páginas y la cuarta de 2019 tiene 661 páginas. A mí me hace ilusión pensar que la llamada Tercera España crece a medida que Trapiello halla nuevas voces que corroboran la premisa de su investigación: «La tercera España no es la solución equidistante a un problema, sino la denuncia de la polarización de los extremos totalitarios de los años treinta», aunque lo mejor es la conclusión a la que ha llegado Trapiello: «la Transición fue el triunfo de la tercera España».

'Próspero viento' es un ensayo autobiográfico que irradia templanza y lucidez, pues Trapiello nos advierte desde el prólogo «Nunca he aspirado a convencer a todo el mundo, sino a ser escuchado con respeto. También ahora». Y es así cómo leyendo a Andrés, numerosos lectores podrían descubrir que forman parte de la Tercera España, pues el mismo Trapiello nos cuenta que fue votante del PSOE, de Ciudadanos y del PP, sin haber militado en ninguno de los tres, aunque fue candidato al senado por UpyD, el único partido que ha levantado la bandera de la Tercera España con rotunda determinación. Ahora mismo no existe un partido que encarne esa opción, aunque figuras como Alfonso Guerra, Joseph Borrell, José María Lassalle, Carlos Aragonés, Andrea Levy o Nicolás Redondo, quizá estén más dentro del espacio de la Tercera España que de los campos de fuerza delimitados por sus propios partidos.

Andrés Trapiello ha escrito una memoria política que millones de españoles hartos de tanta mediocridad y patanería podrían suscribir. Tal vez fue necesario que UpyD se inmolara, para que la llama de su decencia fuera recogida de nuevo por esa mayoría sutil que no es otra que la Tercera España.

Qué orgullo, Andrés, haber fracasado contigo y con Fernando Savater.