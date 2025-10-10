Suscríbete a
la alberca

La grieta en la armadura de Moreno

Juanma Moreno ha agotado el margen de error en la gestión de la Sanidad, que es su 'chink in the armor'

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Los británicos usan una expresión muy ilustrativa para referirse a lo que aquí solemos llamar 'punto débil' o, usando la metáfora maniquea, 'talón de aquiles': 'Chink in the armor'. Grieta en la armadura. Y esa es quizás la forma más exacta de explicar lo que ... le está pasando a Juanma Moreno con la sanidad. El presidente de la Junta de Andalucía ha conseguido forjarse una armadura sociológica muy resistente gracias a su propuesta moderada, con la que hasta ahora ha conseguido frenar a Vox y fagocitar al PSOE. En los siete años que lleva al frente del gobierno andaluz apenas ha sufrido un par de rasguños y, de hecho, ha visto pasar por el resto de partidos políticos a varios portavoces: Susana Díaz, Juan Espadas y María Jesús Montero en el PSOE; Macarena Olona y Manuel Gavira en Vox; Antonio Maíllo e Inmaculada Nieto en Por Andalucía; y Teresa Rodríguez y José Ignacio García en Adelante Andalucía. Su liderazgo apenas ha sufrido desde que desbancó a los socialistas de la Junta y eso le ha permitido convertirse, además, en uno de los barones de mayor influencia en el PP. Sin embargo, su 'chink in the armor' se ha convertido en una oportunidad para sus rivales que no parece que vayan a desaprovechar.

