ABC recibió ayer, en Mérida, la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura en la figura de su director, por el compromiso del periódico con este colectivo, tantas veces maltratado. Con esta ocasión hemos revisado la hemeroteca y sin ánimo de ... alardear sobresalen algunas cifras relevantes, de las que nos sentimos orgullosos: 9.291 páginas del diario han hecho referencia a las víctimas del terrorismo y la primera mención corresponde a julio de 1910 con motivo de un atentado en Barcelona; es más, hasta hoy hemos publicado 104 portadas sobre el tema. No se trata por supuesto de sacar pecho ni de adornarse la vanidad donde no corresponde, sino de trasladar nuestro agradecimiento a la Junta de Extremadura y saludar a otros premiados como la expresidenta de la AVT María Ángeles Pedraza y el coronel de Infantería Enrique Juan Martín. Y sobre todo nos sirve para renovar un compromiso sin concesiones con las víctimas, que siempre tendrán a ABC de su lado.

