Suscribete a
ABC Premium

visto y no visto

Roma ya no está en Roma

Día de la Asunción en España y todas las miradas puestas en Alaska

Un gulag amable

Militares y civiles

Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Español y cardenal, Cobo, que no es Quinto Sertorio, el general de la cierva blanca cuya 'republiqueta española' en Huesca ('Roma ya no está en Roma') diera algún mal rato al Imperio, equipara las procesiones católicas con la fiesta del cordero musulmana («no son una ... amenaza a nada»), revelando un sentido de la estética a la altura de su fe, que no es el de aquellas procesiones del Corpus (¡el carro y el Santísimo!) en la Nueva España estudiadas por Octavio Paz en su 'Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe', que deben de ser trampas al solitario, como la que relataba Gustavo Bueno pelando avellanas como una ardilla: «La enemistad de la Iglesia contra Copérnico y Galileo no fue por el geocentrismo, sino por el atomismo, que sí planteaba dificultades para explicar el dogma de la transustanciación». La Iglesia desvió la atención con la astronomía porque temía mucho más el atomismo y la negación de la Eucaristía, del Corpus Christi, que es la esencia del catolicismo, y que aquí, por cierto, se negó como si tal cosa. Un día el ministro Ordóñez dejó de considerar el Corpus Christi como fiesta obligatoria. Esto es la revolución, pensé, y no se dieron ni cuenta. Procesión católica, fiesta del cordero y libertad religiosa viene a ser la trampa 22 popularizada por Joseph Heller en su novela 'Trampa 22' (un escuadrón de pilotos americanos en Italia durante la segunda guerra mundial; para abandonar el servicio, se requiere estar loco, pero quien quiera abandonar el servicio no está realmente loco): «Orr estaba loco y podían retirarlo del servicio; sólo debía solicitarlo. Y en cuanto lo hiciera, ya no estaría loco y tendría que cumplir más misiones. Orr estaba loco si cumplía más misiones y cuerdo si no las cumplía, pero si estaba cuerdo tenía que realizarlas. Si las realizaba estaba loco y no tendría que hacerlo; pero si no quería estaba cuerdo y tenía que hacerlo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app