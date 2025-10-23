Suscribete a
visto y no visto

La Pantera Rusa

Los líderes europeos, carentes de carisma, van a robar la pantera rusa, pero por lo legal

Heinrich, el mena

Al invierno nuclear

Ignacio Ruiz-Quintano

En el país de Clouseau, los ladrones de guante blanco vuelven al Louvre: entraron por la Galería Apolo y en siete minutos ahuecaron el ala con las joyas de la emperatriz Eugenia (no confundir con Brigitte Marie-Claude Trogneux). Nada se sabe de ellos, ... aunque algún burlón deslizó en las redes que el ministro de la policía contaba con la pista de un pasaporte ruso que se les cayó en la huida, guiño a 'La Pantera Rosa' de Blake Edwards del 63 (¡la Guerra Fría!), con David Niven (el «Fantasma»), Peter Sellers (Clouseau), Capucine y la Cardinale. 'El Fantasma' intenta robar la piedra preciosa en cuyo interior brilla la silueta de una pantera, y el resto es lo que estamos viendo en la UE.

