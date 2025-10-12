La sociedad ya está acostumbrada a ver cómo, semana tras semana, en la sesión de control al gobierno, los ministros se niegan a contestar a las preguntas que les hace la oposición o, en el mejor de los casos, lo hacen con evasivas, tratando de ... justificar su nefasta gestión con las medidas adoptadas para mejorar la vida de los ciudadanos, como la subida de las pensiones o el salario mínimo vital.

Y, por si esto no fuera ya un desprecio a sus oponentes políticos, el mismo presidente, con sus ministros y diputados en trompa, para no incomodar al líder, se carcajea de la intervención del líder de la oposición, Alberto Feijóo. Lo que no deja de ser una indigna descortesía parlamentaria, reprobable en cualquier Estado democrático y de derecho, pues, con esta actitud, el gobierno no hace sino reírse del poder legislativo y, con ello, de todos los españoles. Porque, señor Sánchez, los casos de corrupción que rodean a su familia y partido no son una broma; por tanto, es lógico que no solo el PP o Vox, como principales partidos de la oposición, sino también algunos de los que le apoyan le pidan explicaciones por su probable implicación.

Adolfo Costas Gascón. Pontevedra

'Guerra' firmada

Una joven de 28 años despierta hoy en Madrid con el ánimo nublado, a pesar del sol que entra por su ventana. Ayer, el banco le negó la hipoteca que llevaba un año preparando con su pareja. Hoy se pregunta qué futuro les espera en este país: sueldos que apenas superan los 2.000 euros, alquileres imposibles, la maternidad como un lujo y las pensiones como una promesa vacía. El Gobierno y las entidades bajo su poder han abandonado a los jóvenes. No estamos a salvo. Nuestros sueños se apagan entre cifras, trámites y renuncias. La 'guerra' ya está firmada, y la juventud es su primer frente.

Nadia Osowski Freire. Madrid