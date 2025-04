Me empieza a dar hasta un punto de pena. Por patético. Me lo imagino todo soberbio y altanero como es él («¿Pero qué voy a temer?»), acostándose por la noche y pensando con qué se va a despertar al día siguiente en los periódicos. ... Y me pregunto si un tipo así podrá mirar a la cara a sus hijos, si puede saludar a sus vecinas a sabiendas de que ellas piensan de él lo mismo que todo 'quisqui'.

Ya, ya sé que con ese currículum de 'sobrinas', amigas particulares, relaciones extramatrimoniales, parejas y novias puede que le resbale todo, pero cuando se mire al espejo por la mañana, ¿qué pensará de sí mismo? ¿Se sentirá cómodo y orgulloso de su carrera, ahí sentado, en una esquina del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados? Es más, ¿alguien se imagina que repita como número 2 del PSOE por Valencia? Capaces son. En la previa al 8 M, Día Internacional de la Mujer de 2020 (unos meses antes de que lo echaran del Gobierno y de Ferraz) el mismísimo Jose grabó un videoblog donde soltó una de esas frases para el mármol, con ese tono y la voz rota que solo él posee: «Soy feminista porque soy socialista... y bla, bla, bla». La frasecita viene que ni 'pa'l pelo' en honor de sus tres exesposas, de Andrea, de Jessica '20 minutos', de Claudia 'la de Gijón'... Y aún se pone chulo. Como si le quedara algo de honor. La penúltima: las fotos de Jessica con un camisoncito malva de lencería, que Koldo envío a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como recordatorio de a quién debían contratar. Ya sabemos que era 'la sobrina' del señor ministro. Las antepenúltimas: los viajes de compañía, los partes de trabajo 'fake', las amenazas de ex Miss Asturias, con que tiene todo grabado, las quejas de Jessica por su piso, Andrea en Colombia, el chaletazo para las vacaciones en Marbella, el parador de Teruel... ¿Y a nadie se le cae la cara de vergüenza? ¿A todos (y a todas) les parecía progresista, reformista, feminista y socialista la actitud del señor ministro y número dos del PSOE? ¿Nadie, absolutamente nadie, de Ferraz, del Consejo de Ministros, de las empresas públicas contratistas, del grupo parlamentario, de las federaciones del partido, del personal del ministerio... nadie se olió nada?, ¿nunca? ¿A todos les parecían normales las cosas de su cuidador, Koldo, ese socialista ejemplar? PD. Ábalos, en su discurso durante la moción de censura a Rajoy (2018): «Porque los derechos y libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública, de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación, también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles». Lo juro. Jose glosando la ética, la ejemplaridad pública y la decencia. Y los suyos se pusieron a aplaudir como locos (y locas).

