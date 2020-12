Energúmeno

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 25/12/2020 11:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puede que la Ley Integral de Violencia de Género sea un truño, pero a algunos tíos habría que colgarlos por los pulgares de las manos. Y de las pelotas suspenderles un sofá Chester con una soga. No es que me sorprenda que el Yoyas sea lo que parece su nombre, ya me lo parecía en «Gran Hermano 2» cuando Fayna Bethencourt se hizo su novia. Supongo que es el único principio de relación y de maltrato que hemos visto televisado. Quizá el cura aquel que lo llevaba a sus programas de televisión era un poco como la monja Susan Sarandon en «Pena de muerte».

En GH lo expulsaron por violento (era como el demonio de Tasmania sin gracia) y ella

