NIETO

La Tercera No se arrugue, señor Borrell «A Europa no le interesa una bandera pirata en su territorio ni que le invadan aguas jurisdiccionales. Esta no es una emoción futbolera de “furia española”, lo es de carácter; de saber que la razón nos asiste y de que, a la hora de la verdad, a los españoles nunca nos asustó una pelea que mereciera la pena»