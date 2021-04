La Tercera Hans Küng, ¿un gran teólogo? «Para ser un gran teólogo no basta con haber escrito mucho y formalmente bien sobre Dios. Los grandes teólogos son aquellos que recogen creativamente la fe de la Iglesia y la hacen cultural y vitalmente fructífera en su tiempo. Quienes, en cambio, como Arrio, escriben mucho y exitosamente, pero son más deudores de la cultura dominante que del testimonio eclesial no pueden entrar en esa categoría»

Juan Antonio Martínez Camino Actualizado: 16/04/2021 23:04h

Su muerte, el pasado martes de Pascua, ha vuelto a traer a Hans Küng (1928) a las primeras páginas de periódicos de todo el mundo. Alguna revista de ámbito católico le ha homenajeado con portada, editorial y páginas centrales, por no hablar de portales digitales de círculos semejantes. Incluso periodistas de diarios conservadores le han dedicado columnas ditirámbicas. Al parecer, era necesario, porque el sacerdote católico suizo habría sido si no el mayor, uno de los mayores teólogos del siglo XX. Lo único triste de la historia sería que incomprensiblemente tres Papas y, en particular, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lejos de haber reconocido su valía y de haberlo aprovechado para actualizar la misión de la Iglesia,