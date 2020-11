De Guinness

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 23/11/2020 00:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Sánchez batió anoche no ya su récord de artimañas, sino el mundial al explicar a los españoles la situación del país ante la pandemia del Covid-19. En mi medio siglo de periodismo he escuchado a políticos alemanes, norteamericanos, franceses, rusos y algún otro (en la ONU) discursos infumables, como los de Nixon durante el Watergate. Pero siempre había algo de verdad en ellos, aunque fuese sólo para ocultar tanta falacia. Pero esta vez, ni eso. O sea que el Dr. Sánchez merece entrar en el Guinness Book of Records, con media hora de speech donde se retorcía la realidad de punta a punta. Se le anunció como una exposición de cómo íbamos a ser vacunados, pero lo único que

