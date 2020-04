Testimonios del coronavirus Carta de la hija del médico leonés muerto por coronavirus tras 32 horas de guardia: «Ante esta crisis sanitaria has dado tu vida por los demás» «Solo quiero pedir a los que nos dirigen que reflexionen sobre la desprotección de los que están luchando en primera línea contra el virus, arriesgando sus vidas por salvar la nuestra»

Carta a mi padre, Antonio Gutiérrez González: eres el mejor padre del mundo. Me has enseñado los mejores valores que el ser humano puede tener. Siempre me decías que la calidad humana era lo más importante y tú siempre me lo has demostrado con tu ejemplo. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, daba igual el sitio y la hora, tu teléfono nunca paraba de sonar y tú siempre lo dejabas todo y respondías con tu mayor empatía, cariño y dedicación a todo aquel que te necesitaba. No sabes el orgullo que sentía y siento cada vez que voy a algún lugar donde has ejercido de médico y la gente me comenta: “tu padre es el mejor médico y persona que ha pasado por aquí”, o “tu padre me salvó la vida”.

Ante esta crisis sanitaria has dado tu vida por los demás. El jueves 12 estuviste de guardia de 32 horas seguidas para organizar y supervisar el triaje, dedicándote en cuerpo y alma a combatir el Covid-19.

Te llamé para que volvieras a casa a descansar porque después de tantas horas tenía miedo del gran riesgo que suponía este esfuerzo para tu salud, pero también acudiste a trabajar el sábado, domingo y lunes hasta que el martes volviste a casa porque te encontrabas mal con síntomas de coronavirus.

Durante el tiempo que estuviste en casa, tú, con tu valentía, me dabas instrucciones para que yo gestionara y te informara de cada mensaje que te llegaba de tus compañeros, porque necesitabas estar al frente de esta terrible situación y lo que más te fastidiaba en ese momento era no estar sirviendo a tu equipo, más que la fiebre y los dolores que tenías y que no me transmitías para no preocuparme.

Nunca olvidaré el día que empeoraste y me tuve que separar de ti en el hospital...nueve días horribles, sin apenas noticias tuyas, contando solo con la ayuda de tu compañero y médico de cabecera, Demetrio, quien nos iba actualizando la situación con los pocos datos que conseguía y al que siempre le estaremos muy agradecidas.

Tras estos nueve días de angustia y sufrimiento llegó el día más triste de mi vida. No nos dio tiempo a cogerte de la mano para poder despedirnos de ti, papá. Sé que el equipo de la UCI hizo todo lo posible por salvarte, en especial quiero mencionar al doctor Fernando Burón, compañero y también amigo. El destino quiso que terminaras en sus brazos y no hay palabras para agradecer el cariño que nos ha dado a mi padre y a mi familia.

Papá, eres mi motor, mi luz, mis ganas de vivir, mi ángel de la guarda que me guía en todo momento, mi todo, y quien me da la confianza que necesito para luchar por mis sueños. Estando contigo los problemas nunca han existido.

Ahora, sólo puedo cerrar los ojos y abrazarme a ti y a tus recuerdos, eso es algo que nunca nadie me podrá quitar. Te quiero papi, eres mi héroe, ¡siempre juntos!

Por último, después del fatal desenlace que he sufrido perdiendo a la persona que más quiero en mi vida, solo quiero pedir a los que nos dirigen que reflexionen sobre la desprotección de los que están luchando en primera línea contra el virus, arriesgando sus vidas por salvar la nuestra. Se merecen no sólo el máximo reconocimiento, sino también todos los medios necesarios que garanticen su seguridad.

* Ana Gutiérrez es hija del médico leonés Antonio Gutiérrez González, fallecido de coronavirus.

