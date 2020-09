Testimonios del coronavirus Carta de una madre enferma de cáncer: «No no voy a poner en riesgo a mis hijas ni a ningún miembro de mi familia» «Me siento totalmente desprotegida, sin poder presentar ninguna acreditación que justifique la gravedad de mi enfermedad y por la que estoy clasificada en grupo vulnerable por alto riesgo»

Me llamo Ana y vivo en Málaga. El 7 de julio me diagnosticaron cáncer de mama. He pasado el peor verano de mi vida con todo lo que conlleva la incertidumbre de esta enfermedad.

Me operaron el 18 de agosto. Pensé, "viene rodado, cuando mis hijas empiecen el cole yo empiezo mi tratamiento y en poco tiempo toda esta pesadilla habrá terminado". Pero lamentablemente no ha sido así, pues dos semanas después me dijeron que tenían que volver a operar para vaciarme la axila (en dos semanas aproximadamente).

Ahí todas mis expectativas se vinieron abajo, ya que a las puertas de empezar el cole, y con el coronavirus todavía activo entre nosotros, me encuentro con otra losa mucho más pesada que es la obligación de llevar a mis hijas al colegio.

Hablé con el colegio de primaria de mi hija pequeña, ya que empiezan antes. Me dijeron que necesito un certificado indicando que soy persona de riesgo. Creo que con todos mis informes y la baja de mi médico de cabecera tengo más que justificadas las faltas de mi hijas. No obstante, hablé con mi doctora de cabecera, quien se niega porque la Junta no les permite hacer ese documento.

¿Que está ocurriendo? ¿Me niegan papel que me da carta blanca para que mis hijas falten al cole por lo menos hasta que salga de quirófano? Me siento totalmente desprotegida, sin poder presentar ninguna acreditación que justifique la gravedad de mi enfermedad y por la que estoy clasificada en grupo vulnerable por alto riesgo.

Somos marionetas de esta sociedad, pero lo que sí tengo claro es que mis hijas empezarán más tarde, no voy a ponerlas en riesgo ni a ellas ni a ningún miembro de mi familia y menos teniendo pendiente una operación y un tratamiento tan duro.

Me imagino que no estoy sola en esto. Desgraciadamente hay muchas familias en situación igual o similar a la mía que saben perfectamente por lo que estoy pasando. Lo que sí me queda claro es que mis hijas son mías y que cuando se contagien y vengan con el virus a casa ningún gobierno va a solucionar nuestros problemas de salud. Espero que esta pesadilla pase pronto.

* Ana Castillo Sánchez vive en Málaga.

