Editorial ABC Argentina sucumbe al kirchnerismo El candidato peronista Alberto Fernández se impuso con claridad, en gran medida porque Macri no ha logrado cumplir su promesa de embridar la economía argentina

Gracias al esfuerzo desplegado en las últimas semanas de campaña, el todavía presidente argentino, Mauricio Macri, logró en las presidenciales de anteayer un resultado digno, lejos de la catástrofe que auguraban las encuestas, aunque notoriamente insuficiente. El candidato peronista Alberto Fernández se impuso con claridad, en gran medida porque Macri no ha logrado cumplir su promesa de embridar la economía argentina, que vuelve a registros negativos y dibuja un panorama inquietante sobre el futuro del país. Que el primer cometido del nuevo presidente sea renegociar cuanto antes la deuda no es el mejor síntoma. Teniendo en cuenta los antecedentes de lo que representa el movimiento político que respalda al nuevo presidente electo, y la reputación que arrastra la que será su vicepresidenta (la sempiterna y multiprocesada por corrupción Cristina Fernández), sería un milagro que logre mejorar la situación heredada con fórmulas populistas y demagógicas. Sin embargo, y visto que el ambiente social de descontento por los efectos negativos de la globalización ha alcanzado incluso a un país que parecía tan sólido en este aspecto como el vecino Chile, no puede extrañar que también los argentinos hayan vuelto a depositar su confianza en aquellos que representan, precisamente, la causa de algunos de sus peores males.

No obstante, hay que celebrar que el inicio de la transición esté siendo impecablemente pacífica y leal. Ojalá que los peronistas aprovechen la enésima oportunidad que les dan los argentinos para atacar los verdaderos problemas del país, empezando por combatir la corrupción institucionalizada, genuino cáncer de su economía, y que emprendan las reformas que Argentina necesita desde hace muchas décadas.