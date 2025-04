Agustín Pery: Bueno, ya. ¿Nos dejamos de idioteces?

En este análisis de urgencia Casado debería mirar a sus edecanes y verbalizar una pregunta retórica. ¿Para este viaje se necesitaban tantas alforjas? Hoy, le toca digerir, y tiene que costar, una victoria que fabulaba mayor y que es en realidad la de su némesis ... en la derecha, Santiago Abascal.

A Casado le toca administrar una victoria que sabe mucho más a derrota. Ahí es donde radica el problema porque el vencedor sin matices es el partido que practica la pesca de arrastre en su caladero.

Es cierto que Vox juega con una ventaja incomparable, no sufre el desgaste de la gestión y siempre estará más cómodo juzgando a los demás sin miedo a que le echen en cara la administración de gobiernos a los que aspira pero de los que todavía no es tenedor.

Vox también tiene un dilema shakesperiano que explicar a sus electores: entrar o no entrar, esa es la cuestión. Si no lo hace, dejará a las claras que la suya no es una guerra contra el sanchismo sino en el seno de la derecha por reinar como águila entre charranes y cortar en seco el vuelo del PP. Si es así, entonces tendrá que tunear algo su discurso, pulirlo y empezar a contarnos a todos a qué ha venido en realidad. Por eso sus estrategas tendrán también que medir mucho la palabrería que de normal acompaña su discurso. No precipitarse y esperar que sean los otros quienes la caguen primero. Rechazar de entrada participar de un Gobierno regional popular, el primero en su corta pero exitosa historia, hay que detallarlo mucho, no tirar de hipérbole exigiendo algo que hasta el menos avezado de sus votantes,no necesariamente el más hooligan,acabaría por afearle porque ¿no se trataba de echar a los rojos? ¿entonces?.

En la otra orilla, o ¿deberíamos escribir trinchera? la cosa va de pasar rápido página y no dejarse engullir por la estupidez sideral cometida al decidir cambiar un socio enclenque, Ciudadanos, por otro de cuerpo hercúleo, Vox. No hay mayoría en Castilla y León y, cuidado, no parece que la vaya a haber cuando toque en las generales. Ahora tendrá que plantearse el PP si le merece la pena ir de hidalgo o de pragmático. Lo primero enardece pero es espuma para naufragar en la orilla. Lo segundo obliga a repetir en salmodia os invité y no quisisteis, pudimos y os rajasteis. Acaso también obliga a otra cosa, darse cuenta de que o es con Vox o no será, por eso ya va siendo hora de que h unos y otros se dejen de riñas y miren hacia el frente, donde les espera Sánchez el difuminado